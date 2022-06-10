ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີຕໍ່ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນບັນດາໂຄງການຄົມມະນາຄົມສຳຄັນ
ວັນທື 10 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ 4 ອ້ອມຮອບນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ 3 ອ້ອມຮອບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ; ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເຈົາດົກ - ເກິນເທີ - ຊອກຈັງ (ໄລຍະທີ 1); ແຄງຮ່ວາ - ບວນມາທວດ (ໄລຍະທີ 1); ບຽນຮ່ວາ - ວຸງເຕົາ (ໄລຍະທີ 1).
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນຂອງເລື່ອງລົງທຶນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນນະໂຍບບາຍດັ່ງກ່າວເພື່ອແນໃສ່ຫັນຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ 2021 – 2030 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກຮັບຮອງເອົາເປັນລະອຽດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເລື່ອງລົງທຶນບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນຈະຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບັນດາເຂດທີ່ມີເສັ້ນທາງໄປຜ່ານ, ຊ່ວຍເພີ່ມທະວີການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະໃນການພັດທະນາແຂວງ ແຄງຮ່ວາ.