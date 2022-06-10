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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີຕໍ່ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນບັນດາໂຄງການຄົມມະນາຄົມສຳຄັນ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນຂອງເລື່ອງລົງທຶນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນນະໂຍບບາຍດັ່ງກ່າວເພື່ອແນໃສ່ຫັນຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ 2021 – 2030
  ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)  

 ວັນທື 10 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ 4 ອ້ອມຮອບນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ 3 ອ້ອມຮອບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ; ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເຈົາດົກ - ເກິນເທີ - ຊອກຈັງ (ໄລຍະທີ 1); ແຄງຮ່ວາ - ບວນມາທວດ (ໄລຍະທີ 1); ບຽນຮ່ວາ - ວຸງເຕົາ (ໄລຍະທີ 1).

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນຂອງເລື່ອງລົງທຶນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນນະໂຍບບາຍດັ່ງກ່າວເພື່ອແນໃສ່ຫັນຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ 2021 – 2030 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກຮັບຮອງເອົາເປັນລະອຽດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເລື່ອງລົງທຶນບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນຈະຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບັນດາເຂດທີ່ມີເສັ້ນທາງໄປຜ່ານ, ຊ່ວຍເພີ່ມທະວີການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະໃນການພັດທະນາແຂວງ ແຄງຮ່ວາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິສູງທົບ 5 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິສູງທົບ 5 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ໄລ່ຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ຈຳນວນວັກຊິນທີ່ໄດ້ສັກແລ້ວແມ່ນກວ່າ 223 ລ້ານໂດສ.
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