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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຟັງໃບສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານຜົນແຫ່ງການກວດກາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ

ໃນເນື້ອໃນປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຂອງອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ຮ່າງກົດໝາຍມີບາງຈຸດໃໝ່
  ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 (ພາບ: TTXVN)  

 ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ພຶດສະພາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຟັງໃບສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານຜົນແຫ່ງການກວດກາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທິແທງຈ່າ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນເນື້ອໃນປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຂອງອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ຮ່າງກົດໝາຍມີບາງຈຸດໃໝ່ຄື: ເພີ່ມເຕີມບັນດາຮູບການຮັບເອົາຄຳເຫັນຜ່ານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃນ; ເພີ່ມເຕີມຮູບແບບຕິດຕາມກວດກາຜ່ານການລົງຄະແນນສຽງໄວ້ວາງໃຈ, ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງໄວ້ວາງໃຈສຳລັບຕຳແໜ່ງການນຳ, ນັກຄຸ້ມຄອງໃນອົງການ, ຫົວໜ່ວຍຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ.

ສຳລັບການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ວິສາຫະກິດ, ຈຸດໃໝ່ແມ່ນ ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດຕັດສິນໃຈຈ່າຍເງິນກອງທຶນສັງຄົມ, ກອງທຶນກຸສົນຢູ່ວິສາຫະກິດ; ກຳນົດຕາມທິດໂດຍມີການແບ່ງແຍກດ້ານເນື້ອໃນ, ຮູບການ, ຂັ້ນຕອນ, ລະບຽບການຜູ້ອອກແຮງງານກວດກາ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງານຕິດຕາມກວດກາ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາເມລິກາ ຄັດຄ້ານບັນດາການກະທຳຜິດກົດໝາຍຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ທະເລ ຮວາຕຸງ

ອາເມລິກາ ຄັດຄ້ານບັນດາການກະທຳຜິດກົດໝາຍຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ທະເລ ຮວາຕຸງ

ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮີອ ແລະ ການບິນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Antony Bliken ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈະສືບຕໍ່ຄັດຄ້ານບັນດາການກະທຳເກາະຜິດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລ ຮວາຕຸງ ແລະ ທະເລຕາເວັນອອກ.
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