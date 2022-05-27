ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຟັງໃບສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານຜົນແຫ່ງການກວດກາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ພຶດສະພາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຟັງໃບສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານຜົນແຫ່ງການກວດກາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທິແທງຈ່າ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນເນື້ອໃນປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຂອງອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ຮ່າງກົດໝາຍມີບາງຈຸດໃໝ່ຄື: ເພີ່ມເຕີມບັນດາຮູບການຮັບເອົາຄຳເຫັນຜ່ານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃນ; ເພີ່ມເຕີມຮູບແບບຕິດຕາມກວດກາຜ່ານການລົງຄະແນນສຽງໄວ້ວາງໃຈ, ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງໄວ້ວາງໃຈສຳລັບຕຳແໜ່ງການນຳ, ນັກຄຸ້ມຄອງໃນອົງການ, ຫົວໜ່ວຍຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ.
ສຳລັບການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ວິສາຫະກິດ, ຈຸດໃໝ່ແມ່ນ ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດຕັດສິນໃຈຈ່າຍເງິນກອງທຶນສັງຄົມ, ກອງທຶນກຸສົນຢູ່ວິສາຫະກິດ; ກຳນົດຕາມທິດໂດຍມີການແບ່ງແຍກດ້ານເນື້ອໃນ, ຮູບການ, ຂັ້ນຕອນ, ລະບຽບການຜູ້ອອກແຮງງານກວດກາ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງານຕິດຕາມກວດກາ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ).