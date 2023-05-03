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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຟັງຄຳເຫັນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ

ລາຍການໂອ້ລົມສົນທະນາໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາເນື້ອໃນ, ຄື: ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຮັກສາວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຍືນຍົງ...
  ທ່ານ ເງາະຢຸຍຫຽວ, ຮອງປະທານສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ  

ໃນເດືອນ ພຶດສະພານີ້, ກຳມະບານທຸກຂັ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງພະນັກງານ, ກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານ ກັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ການນຳທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານພວມມີຄວາມສົນໃຈ.

        ລາຍການໂອ້ລົມສົນທະນາໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາເນື້ອໃນ, ຄື: ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຮັກສາວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຍືນຍົງ, ຍົກສູງລາຍຮັບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ, ບັນດາມາດຕະການພັດທະນາເຮືອນຢູ່, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ... ທ່ານ ເງາະຢຸຍຫຽວ, ຮອງປະທານສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ໃນເດືອນກຳມະກອນປີນີ້, ຕໍ່ໜ້າຄຳຮຽກຮ້ອງຮັບຟັງຄຳເຫັນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນການເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ສ້າງກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງພະນັກງານກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຊີນການນຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຂັ້ນສູນກາງ ກໍ່ຄືຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທ້ອງຖິ່ນ ມາພົບປະ, ຮັບຟັງຄຳເຫັນ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາໂດຍກົງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນກຳມະກອນ ຜູ້ອອກແຮງງານ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນ - ການສຶກສາ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນ - ການສຶກສາ

ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ຢູ່ Victoria ຈັດຕັ້ງພິທີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ຢູ່ Melbourne.
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