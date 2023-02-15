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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງໃນທຸກລັດຖະນະໂຍບາຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14ກຸມພາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ມີການພົບປະກັບສະພາທຸລະກິດສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) - ອາຊຽນ
  ທ່ານປະທານເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນກັບບັນດາຜູ້ແທນ  

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢືນຢັນວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງໃນທຸກລັດຖະນະໂຍບາຍ. ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສ້າງທຸກກອບກົດໝາຍທີ່ອຳນວຍສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ, ການຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວັງວ່າ ບັນດາປະເທດຈະຮ່ວມກັນແບ່ງປັນເພື່ອສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນກິດຈະການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເນື້ອໃນນີ້. ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນດ້ານພະລັງງານໂດຍຍຸຕິທຳ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງການເງິນສີຂຽວ, ກໍຄືການດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງບັນດາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈາຍໃນໄລຍະຫັນປ່ຽນ. ສະເໜີໃຫ້ສະພາຕັ້ງໜ້າຂົນຂວາຍເພື່ອໃຫ້ສະຫະພາບເອີລົບໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາປົກປ້ອງການລົງທຶນສະຫະພາບເອີລົບ -ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ, ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງກ່ຽວກັບສິນໃນນ້ຳຫວຽດນາມໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະສົມທົບກັບ ອາເມລິກາ ຈັດປີ APEC 2023 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະສົມທົບກັບ ອາເມລິກາ ຈັດປີ APEC 2023 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ
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