Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕີລາຄາວ່າ, ໃນສະພາບການເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດມີບັນດາການຜັນແປໃໝ່, ສັບສົນ, ກໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ...

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕີລາຄາວ່າ, ໃນສະພາບການເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດມີບັນດາການຜັນແປໃໝ່, ສັບສົນ, ກໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ...

    

(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ໂດຍສືບຕໍ່ໂຄງການດຳເນີນງານຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ຕຸລາ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕີລາຄາວ່າ, ໃນສະພາບການເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດມີບັນດາການຜັນແປໃໝ່, ສັບສົນ, ກໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ການຄາດຄະເນ, ແຕ່ດ້ວຍຈຳນວນ 14/15 ຄາດໝາຍເສດຖະກິດສັງຄົມຄາດວ່າຈະບັນລຸ ໃນນັ້ນແມ່ນລື່ນກາຍຄາດໝາຍ. ທ່ານ ຫງວຽນກວາງຮວັນ, ສັງກັດຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ, ຖືວ່າ:

        “ຖ້າເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍບລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 7.000 USD/ຄົນ/ປີ ໃນປີ 2030 ຈະຕ້ອງຮັກສາການເຕີບໂຕຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ປີນີ້ຮອດປີ 2030 ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 8%/ປີ. ໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີເປັນພິເສດວ່າຕ້ອງມີນະໂຍບາຍເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂອດການຜະລິດທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງ, ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການກາຍເປັນສະຖານທີ່ຜະລິດສິ້ນສ່ວນຂອງໂລກ, ແມ່ນກຸ່ມບໍ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງ.”

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິນ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ ສ​ປ​ຊ Antonio Guterres

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິນ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ ສ​ປ​ຊ Antonio Guterres

ສ່ວນ ທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ເຫັນດີຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ໜູນຊ່ວຍບັນດາບຸລິມະສິດພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top