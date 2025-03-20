ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດຕ້ອງນຳໜ້າໃນການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ
ສະພາແຫ່ງຊາດຕ້ອງນຳໜ້າໃນການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ທີ່ກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ “ສະພາແຫ່ງຊາດດີຈີຕອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີປັນຍາປະດິດໃນການຫັນສະພາແຫ່ງຊາດເປັນດີຈີຕອນ” ໂດຍຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມີນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ສະເໜີໃຫ້ກຳມາທິການປະຈຳສະພາຊົນເຜົ່າ, ບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນ:
“ພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນປັດໄຈແກ່ນສານ, ຈຳເປັນເພື່ອສ້າງສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ທັນສະໄໝ, ປະຊາທິປະໄຕ, ໂປ່ງໃສ, ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ມີວິທະຍາສາດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ປັນຍາປະດິດຈະກາຍເປັນເຄື່ອງມືໜູນຊ່ວຍທີ່ດີ ຊ່ວຍໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຍົກອອກບັນດາຄຳຕັດສິນລັດຖະນະໂຍບາຍຢ່າງຊັດເຈນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕົວຈິງຢ່າງທັນການ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນເປັນຢ່າງດີກວ່າ. ປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ແຜນຮ່າງທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ສຳລັບສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງໄວ, ມີປະສິດທິຜົນ; ບຳລຸງສ້າງ, ປະກອບທັກສະດີຈີຕອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ລັດຖະກອນຂຶ້ນກັບບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ”.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຕ່າວດຶກທັງ, ປະທານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ -ໂທລະສົມມະນາຄົມກອງທັບ ແລະ ທ່ານນາງ Laura ຫງວຽນ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິຫານ GenAI Fund ໄດ້ແລກປ່ຽນບັນດາເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຜັນຂະຫຍາຍສະພາແຫ່ງຊາດດີຈີຕອນຢູ່ ຫວຽດນາມ.