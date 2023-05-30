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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງກຳລັງປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂຄວິດ - 19

ບົດລາຍງານຂອງກຳມາທິການ ສັງຄົມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2020 – 2022, ຫວຽດນາມ ໄດ້ລະດົມຈຳນວນເງິນປະມານ 230. 000 ຕື້ດົ່ງ (ເທົ່າກັບ 9,8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ).
  ພາບປະກອບ  

ເລື່ອງລະດົມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ ໂຄວິດ -19; ເລື່ອງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແພດຮາກຖານ, ການແພດປ້ອງກັນ ແມ່ນເນື້ອໃນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ປຶກສາຫາລື ໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV. ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ.

        ບົດລາຍງານຂອງກຳມາທິການ ສັງຄົມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2020 – 2022, ຫວຽດນາມ ໄດ້ລະດົມຈຳນວນເງິນປະມານ 230. 000 ຕື້ດົ່ງ (ເທົ່າກັບ 9,8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ) ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂດຍກົງໃຫ້ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ ແລະ ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍໝູນຊ່ວຍສັງຄົມ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບວັກຊິນກັນໂຄວິດ - 19 ເກືອບ 260 ລ້ານໂດສ. ມີນັກອາສາສະໝັກນັບລ້ານຄົນ, ພິເສດແມ່ນຖັນແຖວພະນັກງານ ແພດໝໍ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບກຳລັງປະກອບອາວຸດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແນວໜ້າປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປຶກສາຫາລື, ທ່ານ ຫງວຽນເລີນຮ້ຽວ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ, ຖືວ່າ: ຫວຽດນາມ ຄວນພິຈາລະນາປະກາດສິ້ນສຸດໂລກລະບາດໂຄວິດ -19:

        “ທຳອິດແມ່ນເກືອບຄືວ່າອັດຕາຜູ້ມີອາການໜັກຍ້ອນໂຄວິດ -19 ບໍ່ມີແລ້ວ. ທີສອງແມ່ນ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸອັດຕາການສັກວັກຊິນສູງ. ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ປະກາດ ໂຄວິດ -19 ບໍ່ແມ່ນສະພາວະສຸກເສີນທົ່ວໂລກອີກແລ້ວ. ນີ້ແມ່ນ 3 ເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດ, ຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຫັນໂຄວິດ -19 ຈາກພະຍາດຕິດແປດໝວດ A ຫັນເປັນໝວດ B. ໝາຍຄວາມວ່າຈາກໝວດອັນຕະລາຍພິເສດ ມີຄວາມສາມາດຕິດແປດສູງ, ແຜ່ລາມອອກສູ່ວົງກ້ວາງ, ມີອັດຕາຜູ້ເສຍຊີວິດສູງ ໄປເປັນໝວດພະຍາດຕິດແປດເປັນອັນຕະລາຍ ມີຄວາມສາມາດຕິດແປດໄວ, ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ”.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ, ການແພດສຳຮອງ. ຕາມບົດລາຍງານຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສາທາລະນະສຸກຮາກຖານ, ການແພດສຳຮອງຂອງກຳມາທິການສັງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2018 – 2022. ປະຈຸບັນ, ເຄືອຂ່າຍສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານໄດ້ພັດທະນາຢ່າງກວ້າງແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ຕີລາຄາບົດບາດສຳຄັນຂອງສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ ຍ້ອນນີ້ແມ່ນແນວໜ້າໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ. ນອກຈາກແຫຼ່ງການເງິນແລ້ວ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງການແພດສຳຮອງ ເມື່ອແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຮັບໃຊ້ການແພດສຳຮອງບັນລຸໄດ້ພຽງ 42% ຄວາມຕ້ອງການ. ອະພິປາຍໃນວາລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການແພດສຳນອງ ແລະ ສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ດ່າວຮົ່ງລານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ສ້າງສຳເລັດສຳເນົາເອກະສານຕາມຄຳສັ່ງຊີ້ນຳພັດທະນາສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານໃນສະພາບການໃໝ່ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການ ເພີ່ມທະວີປັບປຸງລະບົບສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ, ການແພດສຳຮອງ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ສຳເນົາເອກະສານນີ້ພວມໄດ້ກະກຽມຍືນສະເໜີຕໍ່ຄະນະເລຂາ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2023 ດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຮູບແບບຈັດຕັ້ງອົງຈັກ, ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກົນໄກຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດ, ປັບປຸງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສານກ່ຽວກັບປະເທດ ຫຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ

ສານກ່ຽວກັບປະເທດ ຫຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບບັນດາປະເທດ, ເປີດກຳລັງໜູນ ແລະ ກາລະໂອກາດໃໝ່ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ.
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