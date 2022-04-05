ຂ່າວສານ
ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄຕມາດທີ I ເບັນລຸການຕີບໂຕໃນຫຼາຍຂົງເຂດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ມີນາ ປີ 2022 ຂອງລັດຖະບານ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈິຢຸງ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ, ສັງຄົມໃນເດືອນ ເມສາ ແລະ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022; ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ. ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄຕມາດທີ 1 ໃນຫຼາຍຂົງເຂດບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 2022 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ໃກ້ກັບລະດັບເຕີບໂຕກ່ອນເກີດໂລກລະບາດ. GDP ໃນໄຕມາດທີ I ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,03%, ສູງກວ່າລະດັບເຕີບໂຕຂອງປີ 2021 (4,72%). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ, ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີຕ້ອງແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແກ້ໄຂໃນໄຕມາດທີ I ປີ 2022. ພວກເຮົາຮັບມືຢ່າງມີໄຫວພິບກັບບັນດາບັນຫາໃໝ່, ບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ. ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງເປັນເວລາຍາວນານ. ພ້ອມທັງ ຕິດແທດກັບສະພາບການ ເພື່ອກຳແໜ້ນສະພາບການ, ຄາດຄະເນສະພາບການ ບົນພື້ນຖານນັ້ນພວກເຮົາມີໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ເໝາະສົມ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ”.
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕສູງທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແມ່ນ 6,5%.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)