ຂ່າວສານ
ສະພາບຝົນຕົກ, ນ້້ຳຖ້ວມທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ: ມີ 4 ຄົນເສຍຊີວິດ, 4 ຄົນຫາຍສາບສູນ, 9 ຄົນຖືກບາດເຈັບ, ເສຍຫາຍ 255 ຕື້ດົ່ງ
ຕາມບົດລາຍງານຂອງກົມຄຸ້ມຄອງຂັບຄູ ແລະ ປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພທຳມະຊາດແລ້ວ, ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກໍລະກົດ, ມີ 4 ຄົນເສຍຊີວິດ, 4 ຄົນຫາຍສາບສູນ ແລະ 9 ຄົນຖືກບາດເຈັບ, ລ້ວນແຕ່ຢູ່ແຂວງ ລາຍເຈົາ. ຄາດວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດແມ່ນປະມານ 255 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 9,7 ລ້ານ USD), ໃນນັ້ນ, ລາຍເຈົາ ຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດດ້ວຍປະມານ 190 ຕື້ດົ່ງ (ກວ່າ 7,2 ລ້ານ USD).
ຕໍ່ໜ້າສະພາບການສັບສົນຂອງໄພທຳມະຊາດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກຊີ້ນຳຫຼາຍສະບັບເພື່ອຮັບມື. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກໍລະກົດ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນຮ່ວາງຮຽບ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ນຳໜ້າ ໄດ້ໄປແຂວງ ລາຍເຈົາ ເພື່ອຊີ້ນຳການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງ.