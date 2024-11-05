ຂ່າວສານ
ສະພາບນ້ຳຖ້ວມຢູ່ ແອັດສະປາຍ: ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ
ຕາມຂໍ້ມູນທາງການເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແອັດສະປາຍ ປະກາດໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ ແລ້ວ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 213 ຄົນຍ້ອນສະພາບນ້ຳຖ້ວມທີ່ຮ້າຍແຮງໃນອາທິດຜ່ານມາຢູ່ເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວເຕືອນວ່າ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ເຈົ້າຊີວິດ ແອັດສະປາຍ Felipe VI ແລະ ພະມະເຫສີ Letizia ໄດ້ສະເດັດລົງຢ້ຽມຢາມເຂດ Valencia. ເຈົ້າຊີວິດ ແລະ ພະມະເຫສີ, ພ້ອມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Pedro Sanchez, ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດ Paiporta, ເຊິ່ງແມ່ນເທດສະບານທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ. ວຽກງານຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ແຈກຢາຍເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ບັນດາເທດສະບານ ແລະ ເຂດໝູ່ບ້ານຖືກເສຍຫາຍພວມແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງລັດຖະບານ ແອັດສະປາຍ.