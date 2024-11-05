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ຂ່າວສານ

ສະພາບນ້ຳຖ້ວມຢູ່ ແອັດສະປາຍ: ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ

ວຽກງານຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ແຈກຢາຍເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ບັນດາເທດສະບານ ແລະ ເຂດໝູ່ບ້ານຖືກເສຍຫາຍພວມແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງລັດຖະບານ ແອັດສະປາຍ.
ສະພາບນ້ຳຖ້ວມທີ່ຮ້າຍແຮງໃນອາທິດຜ່ານມາຢູ່ເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດນີ້ (ພາບ: THX/TTXVN)

ຕາມຂໍ້ມູນທາງການເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແອັດສະປາຍ ປະກາດໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ ແລ້ວ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 213 ຄົນຍ້ອນສະພາບນ້ຳຖ້ວມທີ່ຮ້າຍແຮງໃນອາທິດຜ່ານມາຢູ່ເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວເຕືອນວ່າ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ເຈົ້າຊີວິດ ແອັດສະປາຍ Felipe VI ແລະ ພະມະເຫສີ Letizia ໄດ້ສະເດັດລົງຢ້ຽມຢາມເຂດ Valencia. ເຈົ້າຊີວິດ ແລະ ພະມະເຫສີ, ພ້ອມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Pedro Sanchez, ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດ Paiporta, ເຊິ່ງແມ່ນເທດສະບານທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ. ວຽກງານຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ແຈກຢາຍເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ບັນດາເທດສະບານ ແລະ ເຂດໝູ່ບ້ານຖືກເສຍຫາຍພວມແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງລັດຖະບານ ແອັດສະປາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ແຕ່ວັນທີ 5 – 08 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ແຂວງ ຢຸນໜານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ແຂວງ ຢຸນໜານ, ຈີນ.
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