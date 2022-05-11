ຂ່າວສານ
ສະພາບການໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ໃນໂລກ
ໃນຮອບເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ໂລກໄດ້ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ເກືອບ 324.000 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 1000 ຄົນ. ອາເມລິກາ ຍັງແມ່ນປະເທດໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19 ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອເກືອບ 83,7 ລ້ານຄົນ ແລະ ຜູ້ເສຍຊີວິດກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ.
ຍ້ອນປະສິດທິຜົນຈາກບັນດາລາຍການສັກວັກຊິນກັນໂຄວິດ - 19 ພ້ອມກັບວິທີການປິ່ນປົວ, ສະພາບການໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຢູ່ຫຼາຍປະເທດມີໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມດີພໍສົມຄວນ, ຜ່ານນັ້ນ, ການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ໄດ້ ແລະ ພວມໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ. ຢູ່ການາດາ, ໂຕໂຣນໂຕ, ນະຄອນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດນີ້ ໄດ້ຍົກເລີກ ສະພາບການສຸກເສີນ ທີ່ໄດ້ຈັດວາງເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂຄວິດ - 19.