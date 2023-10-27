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ຂ່າວສານ

ສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ເລືອກຕັ້ງປະທານຄົນໃໝ່

ທ່ານ Mike Johnson, ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຮັບບັດເລືອກຕັ້ງ 220 ບັດ, ຫຼາຍກ່ວາ 3 ບັດເມື່ອທຽບໃສ່ຈຳນວນບັດທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອກາຍເປັນປະທານສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ.
ທ່ານ Mike Johnson, ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ (ພາບ:AFP/TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງທ່ານ Mike Johnson, ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ເປັນຫົວໜ້າອົງການນີ້. ທ່ານ Johnson ເປັນຜູ້ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຜູ້ທີ 4 ໂດຍພັກສາທາລະນະສະເໜີ.

ທ່ານ Mike Johnson, ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຮັບບັດເລືອກຕັ້ງ 220 ບັດ, ຫຼາຍກ່ວາ 3 ບັດເມື່ອທຽບໃສ່ຈຳນວນບັດທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອກາຍເປັນປະທານສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Hakeem Jeffries, ຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງພັກ ປະຊາທິປະໄຕ ເຊິ່ງແມ່ນປະທານຄະນະກຳມາທິການຍຸຕິທຳຂອງສະພາຕ່ຳ ຍາດໄດ້ບັດເລືອກຕັ້ງພຽງ 209 ບັດເທົ່ານັ້ນ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານ Mike Johnson ປະກາດວ່າສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ໄດ້ກັບຄືນການເຮັດວຽກ ແລະ ປະກາດການເຄື່ອນໄຫວນິຕິບັນຍັດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານຈະແມ່ນສະໜັບສະໜູນ ອິດສະຣາແອນ ໃນການປະທະກັນກັບ ຮາມາດ. ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ຄົນໃໝ່ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານຈະຊຸກຍູ້ການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ຈະບໍ່ໄດ້ປິດປະຕູໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ Mike Johnson ກໍ່ຈະບຸລິມະສິດບັນຫາຮັກສາຄວາມສະຫງົບປອດໄພເຂດຊາຍແດນ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການບັນດາພັກການເມືອງ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂໜີ້ສາທາລະນະທີ່ມີມູນຄ່າ 33.000 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີໃຫ້ Amazon ເປີດກວ້​າງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີໃຫ້ Amazon ເປີດກວ້​າງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Susan Pointer, ຮອງປະທານນະໂຍບາຍສາທາລະນະສາກົນ ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ Amazon ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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