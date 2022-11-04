ຂ່າວສານ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ບໍ່ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການສືບສວນອາວຸດຊີວະສາດຢູ່ ຢູແກຼນ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ບໍ່ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສືບສວນບັນດາຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ: ອາເມລິກາ ແລະ ຢູແກຼນ ມີໂຄງການອາວຸດຊີວະສາດຢູ່ ຢູແກຼນ.
ວາລະປະຊຸມຂອງ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ (ພາບ:Reuters)
ວັນທີ 2 ພະຈິກ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ບໍ່ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສືບສວນບັນດາຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ: ອາເມລິກາ ແລະ ຢູແກຼນ ມີໂຄງການອາວຸດຊີວະສາດຢູ່ ຢູແກຼນ. ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ໄດ້ປ່ອນບັດສະໜັບສະໜູນຮ່າງມະຕິໃນຂະນະທີ່ 3 ປະເທດສະມາຊິກບໍ່ເປັນທາງການອື່ນແມ່ນ: ອາເມລິກາ, ອັງກິດ ແລະ ຝລັ່ງ ໄດ້ປ່ອນບັດຄັດຄ້ານ. 10 ປະເທດສະມາຊິກບໍ່ປະຈຳຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ປ່ອນບັດຂາວ.
ລັດເຊຍ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງຫຼາຍເທື່ອເຖິງບັນຫາອາວຸດຊີວະສາດ ແລະ ເຄມີຢູ່ ຢູແກຼນ ທີ່ກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຄວາມໝັ້ນຄົງນັບແຕ່ເມື່ອປະເທດນີ້ປຸກລະດົມບັ້ນຮົບການກະທານພິເສດຢູ່ ຢູແກຼນ. ອາເມລິກາ ແລະ ຢູແກຼນ ລ້ວນແຕ່ຄັດຄ້ານບັນດາຄຳກ່າວຫາຂອງລັດເຊຍ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)