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ຂ່າວສານ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ບໍ່ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການສືບສວນອາວຸດຊີວະສາດຢູ່ ຢູແກຼນ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ບໍ່ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສືບສວນບັນດາຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ: ອາເມລິກາ ແລະ ຢູແກຼນ ມີໂຄງການອາວຸດຊີວະສາດຢູ່ ຢູແກຼນ.

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ບໍ່ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສືບສວນບັນດາຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ: ອາເມລິກາ ແລະ ຢູແກຼນ ມີໂຄງການອາວຸດຊີວະສາດຢູ່ ຢູແກຼນ.

    

ວາລະປະຊຸມຂອງ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ (ພາບ:Reuters)

ວັນທີ 2 ພະຈິກ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ບໍ່ຮັບຮອງເອົາຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສືບສວນບັນດາຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ: ອາເມລິກາ ແລະ ຢູແກຼນ ມີໂຄງການອາວຸດຊີວະສາດຢູ່ ຢູແກຼນ. ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ໄດ້ປ່ອນບັດສະໜັບສະໜູນຮ່າງມະຕິໃນຂະນະທີ່ 3 ປະເທດສະມາຊິກບໍ່ເປັນທາງການອື່ນແມ່ນ: ອາເມລິກາ, ອັງກິດ ແລະ ຝລັ່ງ ໄດ້ປ່ອນບັດຄັດຄ້ານ. 10 ປະເທດສະມາຊິກບໍ່ປະຈຳຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ປ່ອນບັດຂາວ.

        ລັດເຊຍ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງຫຼາຍເທື່ອເຖິງບັນຫາອາວຸດຊີວະສາດ ແລະ ເຄມີຢູ່ ຢູແກຼນ ທີ່ກອງປະຊຸມຂອງສະພາແຄວາມໝັ້ນຄົງນັບແຕ່ເມື່ອປະເທດນີ້ປຸກລະດົມບັ້ນຮົບການກະທານພິເສດຢູ່ ຢູແກຼນ. ອາເມລິກາ ແລະ ຢູແກຼນ ລ້ວນແຕ່ຄັດຄ້ານບັນດາຄຳກ່າວຫາຂອງລັດເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ

ເນື້ອໃນການຊັກຖາມສຳລັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ລວມມີ: ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ສ້າງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ອຳນາດການປົກຄອງດີຈີຕອນ.
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