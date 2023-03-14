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ຂ່າວສານ

ສປປ ເກົາຫຼີ ປະກາດການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຍຸດທະສາດ 2 ລູກສຳເລັດຜົນ

ລູກສອນໄຟ 2 ລູກນີ້ໄດ້ຍິງຖືກເປົ້າໝາຍຈຳລອງຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກແຫຼມ ເກົາຫຼີ ຫຼັງຈາກທີ່ບິນໄດ້ 1.500 ກມ. ເຫດຍິງລູກສອນໄຟໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນຄວາມແມ່ນຍຳຂອງລະບົບອາວຸດ
  ພາບປະກອບ  

ຕາມສຳນັກຂ່າວສານສູນກາງ ສປປ ເກົາຫຼີ (KCNA) ແລ້ວ, ລູກສອນໄຟນຳວິຖີຍຸດທະສາດ 2 ລູກໄດ້ຖືກຍິງທົດລອງຢ່າງສຳເລັດຜົນຈາກກ່ຳປັ່ນດຳນ້ຳ 8.24 Yongun ຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ ນະຄອນແຄມທະເລ Sinpo, ທາງທິດຕາເວັນອອກ ສປປ ເກົາຫຼີ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມີນາ.

ລູກສອນໄຟ 2 ລູກນີ້ໄດ້ຍິງຖືກເປົ້າໝາຍຈຳລອງຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກແຫຼມ ເກົາຫຼີ ຫຼັງຈາກທີ່ບິນໄດ້ 1.500 ກມ. ເຫດຍິງລູກສອນໄຟໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນຄວາມແມ່ນຍຳຂອງລະບົບອາວຸດ ແລະ ຕີລາຄາການເຄື່ອນໄຫວບຸກໂຈມຕີຢູ່ໃຕ້ດິນຂອງບັນດາກົມກອງກ່ຳປັ່ນດຳນ້ຳ, ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາກຳລັງນາບຂູ່ນິວເຄຼຍຕົ້ນຕໍຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ. ຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ພັກແຮງງານ ສປປ ເກົາຫຼີ ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນ ກາເຟ ບວນມາທວດ: ອັດງານແຂ່ງຂັນຜະລິດຜະລິດຕະພັນສິລະປະກຳ

ງານບຸນ ກາເຟ ບວນມາທວດ: ອັດງານແຂ່ງຂັນຜະລິດຜະລິດຕະພັນສິລະປະກຳ

ໃນເວລາ 3 ວັນ, ບັນດານັກສິລະປະການໄດ້ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນດ້ວຍບັນດາຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່, ການດຳເນີນຊີວິດຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າ ໄຕງວຽນ, ບັນຫາປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ປົກປັກຮັກສາສັດຫາຍາກ...
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