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ຂ່າວສານ

ສປປ.ເກົາຫຼີ ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ຕົວຢ່າງຫົວລູກນິວເຄຼຍລຸ້ນໃໝ່

ບັນດາພາບຖ່າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານການທະຫານ ແລະ ຫາງສຽງສາກົນຢ່າງໄວ.
ການໄປສຳຫຼວດໂຄງການອາວຸດນິວເຄຼຍຂອງການນຳ ສປປ.ເກົາຫຼີ Kim Jong Un (ພາບ: KCNA)

ວັນທີ 28 ມີນາ, ສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງລັດ ສປປ.ເກົາຫຼີ (KCNA) ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການໄປສຳຫຼວດໂຄງການອາວຸດນິວເຄຼຍຂອງການນຳ ສປປ.ເກົາຫຼີ Kim Jong Un, ໃນນັ້ນ, ມີຮູບຖ່າຍຫຼາຍແຜ່ນກ່ຽວກັບຫົວລູກນິວເຄຼຍຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 10 ຫົວ, ບັນດາຮູບແບບຂອງລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄລຍະຍາວ Hwasal-2, ລູກສອນໄຟລະບົບຈະຫຼວດຫຼາຍລູກ KN – 25 600mm ແລະ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄລຍະສັ້ນ KN-23. ໃນນັ້ນ, ເປັນໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດແມ່ນຮູບຖ່າຍກ່ຽວກັບຫົວລູກນິວເຄຼຍລຸ້ນໃໝ່, Hwasan-31.

ບັນດາພາບຖ່າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານການທະຫານ ແລະ ຫາງສຽງສາກົນຢ່າງໄວ. ປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ່າວຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບໂຄງການອາວຸດນິວເຄຼຍຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ, ໂຄສົກຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີສ.ເກົາຫຼີ, ທ່ານ Lee Do woon ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ໄດ້ຊີ້ນຳກະຊວງທ້ອນໂຮມປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ຢຸດຕິການສະໜອງບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໃນອະນາຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຕິດຕາມ ກ່ຳປັ່ນ ຫາຍຢາງ ທໍລະນີສາດ 4 ຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ຫວຽດນາມ ຕິດຕາມ ກ່ຳປັ່ນ ຫາຍຢາງ ທໍລະນີສາດ 4 ຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຕິດຕາມບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ຢ່າງໃກ້ຊິດ
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