ຂ່າວສານ
ສປຊ ຕີລາຄາສູງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ
ວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານນາງ Najat Maalla M’Jid, ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງສຳລັບເດັກ, ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຫວ່າງແລ້ວນີ້ຂອງທ່ານນາງ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານນາງ Najat Maalla M’Jid ສະແດງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈກ່ຽວກັບໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າຂອງການຢ້ຽມຢາມ, ຕີລາຄາສູງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ປົກປ້ອງ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລເດັກນ້ອຍ, ພິເສດແມ່ນເດັກນ້ອຍທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ທ່ານນາງ Najat Maalla M’Jid ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ໜູນຊ່ວຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສານະໂຍບາຍ, ສ້າງກົດໝາຍ, ລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ກໍ່ຄືການລະດົມແຫຼ່ງທຶນຈາກພາຍນອກເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ອາດສາມາດນຳມາເຊິ່ງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ດີງາມກ່ວາໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ, ພິເສດແມ່ນເດັກນ້ອຍເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ.