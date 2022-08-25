ຂ່າວສານ
ວຽກງານສ້າງ, ບູລະນະລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ສຳຄັນ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງລັກສະນະບຸກທະລຸຂອງຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການບູລະນະລະບອບລະບຽບການ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງພັກ, ລັດ.
ວັນທີ 24 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານດ້ວຍຫົວເລື່ອງກໍ່ສ້າງກົດໝາຍ ເດືອນສິງຫາ 2022 ເຊິ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລື ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບສຳຄັນກ່ອນທີ່ຈະຍືນສະເໜີຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ລວມມີ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ານທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມູນ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະກອນ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຄາ (ສະບັບປັບປຸງ).
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງລັກສະນະບຸກທະລຸຂອງຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການບູລະນະລະບອບລະບຽບການ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງພັກ, ລັດ. ວຽກງານສ້າງ, ບູລະນະລະບອບລະບຽບການ ໄດ້ຖືກລັດຖະບານກຳນົດ ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ສຳຄັນ, ກຳນົດການລົງທຶນສ້າງລະບອບລະບຽບການ ແມ່ນລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມແມ່ນບັນດາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດໃນຈຸດເວລາປັດຈຸບັນ, ມີຂອບຂະໜາດ, ເປົ້າໝາຍກ້ວາງຂວາງ, ມີຫຼາຍເນື້ອໃນຍາກ, ສັບສົນໃນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)