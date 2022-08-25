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ຂ່າວສານ

ວຽກ​ງານ​ສ້າງ, ບູ​ລະ​ນະ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽ​ບ​ການ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນແມ່ນ​ໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມ, ສຳ​ຄັນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງລັກສະນະບຸກທະລຸຂອງຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການບູລະນະລະບອບລະບຽບການ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງພັກ, ລັດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງລັກສະນະບຸກທະລຸຂອງຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການບູລະນະລະບອບລະບຽບການ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງພັກ, ລັດ. 

    

ວັນທີ 24 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານດ້ວຍຫົວເລື່ອງກໍ່ສ້າງກົດໝາຍ ເດືອນສິງຫາ 2022 ເຊິ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລື ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບສຳຄັນກ່ອນທີ່ຈະຍືນສະເໜີຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ລວມມີ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ານທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມູນ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະກອນ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຄາ (ສະບັບປັບປຸງ).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງລັກສະນະບຸກທະລຸຂອງຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການບູລະນະລະບອບລະບຽບການ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງພັກ, ລັດ. ວຽກງານສ້າງ, ບູລະນະລະບອບລະບຽບການ ໄດ້ຖືກລັດຖະບານກຳນົດ ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ສຳຄັນ, ກຳນົດການລົງທຶນສ້າງລະບອບລະບຽບການ ແມ່ນລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມແມ່ນບັນດາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດໃນຈຸດເວລາປັດຈຸບັນ, ມີຂອບຂະໜາດ, ເປົ້າໝາຍກ້ວາງຂວາງ, ມີຫຼາຍເນື້ອໃນຍາກ, ສັບສົນໃນການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານສິງກະໂປ ທ່ານນາງ Josephine Teo, ຕີລາຄາວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແລະ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ສຳຄັນຂອງສິງກະໂປໃນ ອາຊຽນ.
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