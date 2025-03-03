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ຂ່າວສານ

ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ລາວ ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ປີ 2025 ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 66,5%

ຫ້ອງການການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ ລາວໃນເດືອນມັງກອນປີ 2025 ບັນລຸ 290 ລ້ານ USD, ມີການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ66,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້.
ພາບປະກອບ: VOV

ໃນນັ້ນ, ການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມໄປຍັງລາວບັນລຸກ່ວາ 117 ລ້ານ USD ດ້ວຍບັນດາຜະຕິດລະພັນສົ່ງອອກຫຼັກຄື: ນ້ຳມັນຊະນິດຕ່າງໆ, ຜະລິດຕະພັນເຄມີ, ເຄື່ອງຈັກ… ແລະ ກົງກັນຂ້າມ, ການນຳເຂົ້າຂອງຫວຽດນາມ ຈາກລາວບັນລຸ 173 ລ້ານ USD.ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນປີກາຍນີ້, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວບັນລຸໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈເມື່ອລື່ນກາຍຂີດໝາຍ 2 ຕື້ USD ແລະ ການສົ່ງອອກເກີນດຸນ ບັນລຸກ່ວາ 2,2  ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 34% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2023. ໝາກຜົນນີ້ລື່ນກາຍເປົ້າໝາຍເຊິ່ງລັດຖະບານສອງປະເທດວາງອອກ. ປີນີ້, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວສູ້ຊົນຊຸກຍູ້ນຳວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ 10-15% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2024, ມຸ່ງໄປເຖິງການນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 5 ຕື້ USD ໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ໜັງ​ສື​ພິມ Nikkei Asia ແນະ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ຄວາ​ມ​ສະ​ເໜ່ຂອງ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ

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ບົດຂຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາຫານການກິນແມ່ນ ຄວາມສະເໜ່ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງຮ່າໂນ້ຍ, ດ້ວຍເຍື່ອງອາຫານຕ່າງໆຄື: ເຝີ, ບັ້ນແຊ່ວ, ເຂົ້າປູ້ນຊີ້ນປິ້ງ, ເຂົ້າຈີ, ບັ້ນຄຸກ…
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