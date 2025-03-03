ຂ່າວສານ
ວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ ລາວ ໃນເດືອນມັງກອນປີ 2025 ເພີ່ມຂຶ້ນ 66,5%
ໃນນັ້ນ, ການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມໄປຍັງລາວບັນລຸກ່ວາ 117 ລ້ານ USD ດ້ວຍບັນດາຜະຕິດລະພັນສົ່ງອອກຫຼັກຄື: ນ້ຳມັນຊະນິດຕ່າງໆ, ຜະລິດຕະພັນເຄມີ, ເຄື່ອງຈັກ… ແລະ ກົງກັນຂ້າມ, ການນຳເຂົ້າຂອງຫວຽດນາມ ຈາກລາວບັນລຸ 173 ລ້ານ USD.ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນປີກາຍນີ້, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວບັນລຸໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈເມື່ອລື່ນກາຍຂີດໝາຍ 2 ຕື້ USD ແລະ ການສົ່ງອອກເກີນດຸນ ບັນລຸກ່ວາ 2,2 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 34% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2023. ໝາກຜົນນີ້ລື່ນກາຍເປົ້າໝາຍເຊິ່ງລັດຖະບານສອງປະເທດວາງອອກ. ປີນີ້, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວສູ້ຊົນຊຸກຍູ້ນຳວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ 10-15% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2024, ມຸ່ງໄປເຖິງການນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 5 ຕື້ USD ໂດຍໄວ.