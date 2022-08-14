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ຂ່າວສານ

ວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງໃນ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ

ສະເພາະໃນເດືອນກໍລະກົດ, ການຄ້າສອງສົ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດບັນລຸເກືອບ 125 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 54% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ໃນນັ້ນວົງເງິນສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປລາວບັນລຸ 53 ລ້ານ USD ຍ້ອນການສົ່ງອອກນ້ຳມັນ, ຜັກ, ໝາກໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ.

ສະເພາະໃນເດືອນກໍລະກົດ, ການຄ້າສອງສົ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດບັນລຸເກືອບ 125 ລ້ານ  USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 54% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ໃນນັ້ນວົງເງິນສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປລາວບັນລຸ 53 ລ້ານ USD ຍ້ອນການສົ່ງອອກນ້ຳມັນ, ຜັກ, ໝາກໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ.

    

ດ່ານຊາຍແດນລາວບ໋າວ, ແຂວງ ກວາງຈິ້ (ພາບປະກອບ)

ໄລ່ຮອດເດືອນກໍລະກົດ 2022, ວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ບັນລຸເກືອບ 949 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 24% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງກາຍ. ລະດັບການເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ແມ່ນຍ້ອນການສົ່ງອອກຂອງສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ໄປລາວ (ບັນລຸເກືອບ 586 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 48%) ບັນດາປະເພດສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປ ລາວແມ່ນນ້ຳມັນ, ຜັກ, ໝາກໄມ້, ປຸຍປະເພດຕ່າງໆ… ສະເພາະໃນເດືອນກໍລະກົດ, ການຄ້າສອງສົ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດບັນລຸເກືອບ 125 ລ້ານ  USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 54% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ໃນນັ້ນວົງເງິນສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປລາວບັນລຸ 53 ລ້ານ USD ຍ້ອນການສົ່ງອອກນ້ຳມັນ, ຜັກ, ໝາກໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ.

        ໃນເດືອນສິງຫາ, ວົງເງິນການຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປລາວ ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນວ່າເສດຖະກິດຂອງລາວ ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ, ລາຄານ້ຳມັນໃນຕະຫຼາດໂລກພວມຫລຸດລົງ ແລະ ມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປລາວ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ການແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍຕື່ມອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໜູນຊ່ວຍ ຮ່າໂນ້ຍ ສ້າງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງຈຳນວນໜຶ່ງ

ໜູນຊ່ວຍ ຮ່າໂນ້ຍ ສ້າງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງຈຳນວນໜຶ່ງ

ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2022, ກົມຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ) ສົມທົບກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຝ່າຍ ການາດາ ດຳເນີນໂຄງການຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານເພື່ອພັດທະນາ, ຈັດຕັ້ງພິທີລົງນາມ ແລະ ເລີ່ມປະຕິບັດແຜນການສົມທົບກັນໜູນຊ່ວຍ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງຈຳນວນໜຶ່ງ.
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