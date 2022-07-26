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ຂ່າວສານ

ວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022

ສະເພາະໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ, ວົງເງິນການຄ້າ 2 ສົ້ນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ບັນລຸເກືອບ 134 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 30% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.

ສະເພາະໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ, ວົງເງິນການຄ້າ 2 ສົ້ນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ບັນລຸເກືອບ 134 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 30% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.

   

ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຢູ່ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ເກົ໋າແຈວ 

ຕາມສຳນັກງານຕາງໜ້າການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລ້ວ, ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ວົງເງິນການຄ້າ 2 ສົ້ນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ບັນລຸກ່ວາ 824 ລ້ານ USD ເພີ່ມຂຶ້ນ 20,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.

        ບັນດາປະເພດສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງລາວ ແມ່ນ: ນ້ຳມັນ, ຜັກ ໝາກໄມ້, ຝຸ່ນ, ສາຍໄຟ ແລະ ສາຍກາບ… ບັນດາປະເພດສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ນຳເຂົ້າຈາກ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ແຮ່ທາດ, ຝຸ່ນ, ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ຢາງພາລາ.

        ສະເພາະໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ, ວົງເງິນການຄ້າ 2 ສົ້ນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ບັນລຸເກືອບ 134 ລ້ານ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 30% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ຄາດວ່າ ໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້, ວົງເງິນສົ່ງອອກ ອາດຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ພວມເປັນປົກກະຕິພໍສົມຄວນ ພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດບ້ວງສິນເຊື່ອສຳລັບນ້ຳມັນ 200 ລ້ານລິດ, ການດຳເນີນທຸລະກິດຄ້າຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີຄວາມເຂັ້ມງວດກ່ວາ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ໄປຍັງລາວເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ການພົວພັນແລກປ່ຽນການຄ້າ. ໃນການນຳເຂົ້າ, ວົງເງິນການຄ້າກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການສຳລັບບັນດາປະເພດສິນຄ້າທີ່ມາຈາກລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ຈາກ​ສາ​ກົນ​ຢ່າງ​ຄັດ​ຈ້ອນ, ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ, ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ຮ່າງ​ສ້າງ​ລັດ​ແຫ່ງ​ອຳ​ນາດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ຈາກ​ສາ​ກົນ​ຢ່າງ​ຄັດ​ຈ້ອນ, ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ, ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ຮ່າງ​ສ້າງ​ລັດ​ແຫ່ງ​ອຳ​ນາດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການສ້າງແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ສົມບູນແບບ ຮອດປີ 2030, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2045”, ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 4 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.
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