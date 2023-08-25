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ຂ່າວສານ

ວິ​ສາ​ຫາ​ກິດ​ຍາດ​ແຍ່ງ​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ຜະ​ລິດ​ສີ​ຂຽວ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ລັດຖະບານຈະສືບຕໍ່ຊີ້ນຳປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຢ່າງຄົບຊຸດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ

ການແຂ່ງຂັນສີຂຽວທົ່ວໂລກ: ຈາກຍຸດທະສາດຕະຫຼອດຮອດການປະຕິບັດດຳເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ ແມ່ນ ຫົວຂໍ້ຂອງເວທີປາໄສວິສາຫະກິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫວຽດນາມ (VCSF) 2023 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 23 ສິງຫາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 10 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ສະຫະພັນ ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ໄດ້ສົມທົບກັບສະພາວິສາຫະກິດ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫວຽດນາມ (VBCSD) ຈັດຂຶ້ນ.

ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງເວທີປາໄສ,ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕ້ອງຕິດພັນກັບການພັດທະນາກວມລວມໃນ 3 ເສົາຄ້ຳ: ພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ພັດທະນາສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ມະນຸດແບບຍືນຍົງ ແລະ ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ລັດຖະບານຈະສືບຕໍ່ຊີ້ນຳປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຢ່າງຄົບຊຸດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ.

ແລະກໍ່ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນຈຸດສຸມຄື: ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບຕ່ຳ, ສ້າງລະບົບສະໜອງສີຂຽວ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍືນຍົງ, ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລສີຂຽວ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ. ສິງ​ກະ​ໂປ ຫຼີ​ຊຽນຫຼົງ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ. ສິງ​ກະ​ໂປ ຫຼີ​ຊຽນຫຼົງ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 27 – 29 ສິງຫາ.
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