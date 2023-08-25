ຂ່າວສານ
ວິສາຫາກິດຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດນຳໜ້າໃນບັນດາຂະແໜງຜະລິດສີຂຽວ
ການແຂ່ງຂັນສີຂຽວທົ່ວໂລກ: ຈາກຍຸດທະສາດຕະຫຼອດຮອດການປະຕິບັດດຳເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ ແມ່ນ ຫົວຂໍ້ຂອງເວທີປາໄສວິສາຫະກິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫວຽດນາມ (VCSF) 2023 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 23 ສິງຫາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 10 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ສະຫະພັນ ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ໄດ້ສົມທົບກັບສະພາວິສາຫະກິດ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫວຽດນາມ (VBCSD) ຈັດຂຶ້ນ.
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງເວທີປາໄສ,ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕ້ອງຕິດພັນກັບການພັດທະນາກວມລວມໃນ 3 ເສົາຄ້ຳ: ພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ພັດທະນາສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ມະນຸດແບບຍືນຍົງ ແລະ ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ລັດຖະບານຈະສືບຕໍ່ຊີ້ນຳປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຢ່າງຄົບຊຸດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ.
ແລະກໍ່ທີ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນຈຸດສຸມຄື: ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບຕ່ຳ, ສ້າງລະບົບສະໜອງສີຂຽວ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍືນຍົງ, ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລສີຂຽວ…