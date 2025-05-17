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ຂ່າວສານ

ວິ​ທະ​ຍຸ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ​ຫວຽດ​ນາມ ນຳ​ໜ້າ​ເປີດ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຮ່ວມ​ມື​ໃໝ່​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ມີ​ແຕ່​ດົນ​ນານ

ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Orpheus (ລັດເຊຍ)ຈະສົ່ງບົດຂຽນ, ລາຍການດົນຕີ Classic ແລະ ຍຸກສະໄໝ ຂອງລັດເຊຍ ໃຫ້ແກ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ຈະແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ສຳຄັນສົ່ງບັນດາຜົນງານນັ້ນໄປຍັງປະຊາຊົນຫວຽດນາມທຸກລຸ້ນຄົນທີ່ມີຄວາມມັກຮັກ ແລະ ເມົາມົວດົນຕີ, ວັດທະນະທຳ ລັດເຊຍ.
ທ່ານ ໂດຕຽນຊີ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານນາງ Irina Gerasimova ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Orpheus

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະໃນສົງຄາມປົກປ້ອງປິຕູພູມ ລັດເຊຍ, ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສ.ເບລາຣຸດ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ (ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 - 12 ພຶດສະພາ), ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືກັບ ອົງການງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ (ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Orpheus) ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ - ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ເບລາຣຸດ.

ໂດຍແຈ້ງຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນທີ່ເປັນສົນໃຈໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ກັບສອງອົງການສື່ມວນຊົນຂອງ ລັດເຊຍ ແລະ ເບລາຣຸດ, ທ່ານ ໂດຕຽນຊີ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Orpheus (ລັດເຊຍ)ຈະສົ່ງບົດຂຽນ, ລາຍການດົນຕີ Classic ແລະ ຍຸກສະໄໝ ຂອງລັດເຊຍ ໃຫ້ແກ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ຈະແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ສຳຄັນສົ່ງບັນດາຜົນງານນັ້ນໄປຍັງປະຊາຊົນຫວຽດນາມທຸກລຸ້ນຄົນທີ່ມີຄວາມມັກຮັກ ແລະ ເມົາມົວດົນຕີ, ວັດທະນະທຳ ລັດເຊຍ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ - ໂທລະພາບ ເບລາຣຸດ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ຈະເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນລາຍການກະຈາຍສຽງ, ເນື້ອໃນດີຈີຕອນ, ສົມທົບກັນຜະລິດລາຍການ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສື່ມວນຊົນ, ຈັດບັນດາຊຸດບຳລຸງສ້າງວິຊາຊີບ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະປະຕິບັດງານ.  ທ່ານໂດຕຽນຊີ ຜູ້ອຳວຍການໃຫຍ່ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ເອກະສານຮ່ວມມືສຳຄັນສອງສະບັບທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມກັບຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ ສ.ເບລາຣຸດ ກໍ່ແມ່ນເຫດການມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ. ພິເສດ, ນີ້ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງສາກົນສອງສະບັບທຳອິດໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກອອກມາໃນມະຕິສະບັບເລກທີ 46 ຂອງ ລັດຖະບານກຳນົດກ່ຽວກັບບົດບາດໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດ ແລະ ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນຫຼັກແຫຼ່ງ, ແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ສະ​ເພາະ ໂຮ່​ຈີ​ມິ​ນ ໃນ​ສິ​ລະ​ປະປະ​ຕິ​ມາ​ກຳ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ສະ​ເພາະ “ໂຮ່​ຈີ​ມິ​ນ ໃນ​ສິ​ລະ​ປະປະ​ຕິ​ມາ​ກຳ”

ຈິດຕະກອນ ເຈິນຢຸຍຈຸກ ຜູ້ມີຜົນງານ “ດ້ຽນບຽນຝູ ໜ້າປະຫວັດສາດຄຳອັນສົດໃສຂອງຊາດ” ໄດ້ວາງສະແດງຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນວິຈິດສິນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້.
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