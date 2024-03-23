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ຂ່າວສານ

ວິສາຫະກິດ ໂຮນລັງ ແລະ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມມືພັດທະນາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ

ຕາມບັນດາເອກະສານທີ່ໄດ້ລົງນາມ, ສອງຝ່າຍຈະສ້າງບັນດາສະຫະກອນລ້ຽງກຸ້ງ ແລະ ປາຈາ ຂອບຂະໜາດນ້ອຍ ຢູ່ບັນດາແຂວງ ຈ່າວິງ, ຊອກຈັງ, ກ່າເມົາ, ບາກລຽວ, ມີຄວາມສາມາດລະດົມທຶນ; ປັບປຸງລະບົບມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ.
ເອກະສານຮ່ວມມື 18 ສະບັບໄດ້ຮັບການລົງນາມ

ເອກະສານຮ່ວມມື 18 ສະບັບ ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂຮນລັງ ໄດ້ລົງນາມທີ່ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 3, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

ຕາມບັນດາເອກະສານທີ່ໄດ້ລົງນາມ, ສອງຝ່າຍຈະສ້າງບັນດາສະຫະກອນລ້ຽງກຸ້ງ ແລະ ປາຈາ ຂອບຂະໜາດນ້ອຍ ຢູ່ບັນດາແຂວງ ຈ່າວິງ, ຊອກຈັງ, ກ່າເມົາ, ບາກລຽວ, ມີຄວາມສາມາດລະດົມທຶນ; ປັບປຸງລະບົບມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ວິສາຫະກິດສອງປະເທດຈະຮ່ວມມືລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳໂດຍອີງໃສ່ເຂດປ່າຊາຍເລນຢູ່ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ; ເປີດຕົວຮາກຖານລ້ຽງກຸ້ງຢູ່ເຂດປ່າຊານເລນແບບຍືນຍົງ…       

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານ ຫງວຽນເຟືອງເລີມ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ (VCCI) ຢູ່ ເກີນເທີ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:     

“ເອກະສານຮ່ວມມື 18 ສະບັບລ້ວນແຕ່ສຸມໃສ່ບັນດາບັນຫາເຕັກໂນໂລຊີ, ບັນດາຂົງເຂດ logistics, ລະບົບມູນຄ່າຂະແໜງສິນຄ້າ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການການຮ່ວມມື ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງກັບບັນດາວິສາຫະກິດຢູ່ນອກເຂດ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນການຮ່ວມມືສາກົນອີກດ້ວຍ, ໃນນັ້ນມີ ໂຮນລັງ ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດທີ່ມີບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການບຳບັດນ້ຳ, ບຳບັດທີ່ດິນ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາດ້ານກະສິກຳ, ກໍ່ຄື logistics ແລະ ການແລກປ່ຽນການຄ້າສາກົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບິ່ງດິ້ງ ຕ້ອນຮັບນັກແຂ່ງຂັນເຈັດສະກີແຖວໜ້າໂລກ

ບິ່ງດິ້ງ ຕ້ອນຮັບນັກແຂ່ງຂັນເຈັດສະກີແຖວໜ້າໂລກ

ນີ້ແມ່ນປະເພດກິລາທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າຄືດັ່ງ “ການແຂ່ງຂັນລົດຟໍມູນລາວັນທາງທະເລ”, ເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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