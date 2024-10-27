ຂ່າວສານ
ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ກ້າວອອກສູ່ໂລກ
ອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນກາຍເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດກຳລັງໜູນໃຫ້ທົ່ວປະເທດ, ສວມບົດບາດພາທາງ, ສ້າງພື້ນຖານພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນ ແລະ ລັດຖະບານດີຈີຕອນ. ລາຍຮັບອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນຫວຽດນາມ ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ຄາດວ່າບັນລຸ 118 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 18%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານບັນດາຜະລິດຕະພັນວິທີການແກ້ໄຂທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ Make in Vietnam ຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານການຂຸດຄົ້ນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ. ຫວຽດນາມ ມີວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນປະມານກ່ວາ 1.500 ແຫ່ງທີ່ພວມມີໜ້າຢູ່ 13 ປະເທດ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ ສິງກະໂປ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ມຽນມາ, ອາເມລິກາ… ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບ, ຜະລິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງປະດິດສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພິຊິດຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ. ປີ 2023, ບັນດາວິສາຫະກິດນີ້ໄດ້ມີລາຍຮັບປະມານ 7,5 ຕື້ USD ຈາກຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ. ຄາດວ່າປີ 2025 ຕົວເລກນີ້ຈະບັນລຸໄດ້ 10 ຕື້ USD.
VMO Holdings ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວິວັດການ “Go global”. ນັບແຕ່ປີ 2012, ເມື່ອກະແສພັດທະນາແອັບທາງໂທລະສັບມີການພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ຜູ້ຮ່ວມສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດນີ້ ເຊິ່ງແມ່ນບັນດານັກວິສາວະກອນໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມເມົາມົວຕໍ່ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ພັດທະນາບັນດາໂຄງການນ້ອຍ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາຢາກປະກອບສ່ວນຍົກສູງຖານະບົດບາດຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ບົນແຜນທີ່ເຕັກໂນໂລຢີໂລກ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ວິສາຫະກິດໄດ້ມີຫ້ອງການຕາງໜ້າ 10 ແຫ່ງຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ດ້ວຍພະນັກງານເກືອບ 1.200 ຄົນ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນແຄ້ງຢຽບ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນເຕັກໂນໂລຢີ VMO Holdings ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
VMO Holdings ມີໜ້າຢູ່ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດນັບແຕ່ເວລາຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ດ້ວຍການເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ຕະຫຼາດອາເມລິກາ. ຈຸດເວລານັ້ນ, ຕະຫຼາດຫັນເປັນດີຈີຕອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ຍັງໃໝ່ອ່ຽມ ແລະ ມີລາຍຮັບ, ຕົວເລກທຸລະກິດຈາກຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມພໍສົມຄວນ.
ໂດຍກໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2012, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Rikkei Soft ເລືອກເອົາການກຳນົດທິດພັດທະນາໃນຂົງເຂດສະໜອງບັນດາການບໍລິການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ກ່ວາ 10 ປີຜ່ານມາ, ວິສາຫະກິດໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີ Make in Vietnam ຫຼາຍຊະນິດອອກສູ່ຕ່າງປະເທດຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ທ່ານ ຮ່າຮຸຍລວນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ Rikkei Soft ແບ່ງປັນວ່າ:
ປີ 2023, ຍອດລາຍຮັບຂອງ Rikkei Soft ບັນລຸເກືອບ 1.000 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 39 ລ້ານ USD), ໃນນັ້ນມີ 80% ແມ່ນລາຍຮັບມາຈາກຕະຫຼາດຍີ່ປຸ່ນ, 10% ມາຈາກບັນດາຕະຫຼາດເອີລົບ, ອາເມລິກາ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, 10%ມາຈາກຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ. ປີນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າບັນລຸເປົ້າໝາຍມີການເຕີບໂຕ 70% ຕົວເລກທຸລະກິດສຳລັບຕະຫຼາດສາກົນ ແລະ ຈະຮັກສາອັດຕາຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສູງນີ້ໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ.
ຜົນສຳເລັດຂອງ VMO Holdings, Rikkei Soft ກໍ່ຄືຫຼາຍວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນອື່ນໆຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເສັ້ນທາງກ້າວອອກສູ່ທະເລໃຫຍ່ ໄດ້ປະກອບສ່ວນບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍເຂົ້າໃນການນຳຫວຽດນາມ ຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 2 ກ່ຽວກັບບັນດາສະຖານທີ່ຜະລິດຊອບແວແຖວໜ້າ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນດັດຊະນີການຈັດອັນດັບການບໍລິການທົ່ວໂລກຂອງ Kearney. ການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດຊອບແວ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນແມ່ນ 1 ໃນບັນດາທ່າແຮງການໃນແກ້ງແຍ້ງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຊີດຊູຫວຽດນາມ ໃນແຜນທີ່ໂລກກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງເປັນພື້ນຖານນັບແຕ່ການເປັນກຳມະສິດ, ພັດທະນາ, ໝູນໃຊ້ເຄື່ອງມືເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ພັດທະນາໂດຍກຳລັງນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ມີຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ມີຜະລິດຕະພັນປັນຍາປະດິດ (AI) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການປະລິດສ້າງ, ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍລາງວັນສາກົນ.
ດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນກໍ່ແມ່ນຜູ້ນຳໜ້າໃນຍຸດທະສາດ “Go global” ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມ “Make in Vietnam”, ປະດິດສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ວິທີການແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຢີຫວຽດນາມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການບືນຕົວຂຶ້ນກ້າວອອກສູ່ໂລກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ. ທ່ານ ຈ້ຽວມິງລອງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ເປີດກ້ວາງຕະຫຼາດ, ຂຸດຄົ້ນບັນດາໂອກາດລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ບັນດາປະເທດໃນໂລກ. ໂຄງການລວມມີບັນດາກອງປະຊຸມ, ເວທີປາໄສທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຈັດຕັ້ງບັນດາຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ບັນດາປະເທດໃນໂລກ ແລະ ພິເສດແມ່ນຈັດບັນດາໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ໃນທົ່ວໂລກ.
ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງໝາຍ Make in Vietnam ອອກໄປຍັງຕະຫຼາດໃນ 5 ທະວີບ, ບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມບຸກທະລຸດ້ວຍບັນດາເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ຄື: ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, blockchain, ປັນຍາປະດິດ, IOT…ສ້າງລະບົບນິເວດ Make in Vietnam ໃຫ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ພ້ອມກັນນຳພູມປັນຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ອອກໄປຍັງບັນດາຕະຫຼາດໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນເປົ້າໝາຍເຊິ່ງບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ພວມປະຕິບັດ.