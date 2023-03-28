ຂ່າວສານ
ວາລະສານທ່ອງທ່ຽວ ອາເມລິກາ ເລືອກເຟັ້ນ 7 ໂຮງແຮມ “ດີສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ”
ບາງມາດຖານເດັ່ນສຸດເພື່ອເລືອກເຟັ້ນນັ້ນແມ່ນ: ໂຮງແຮມໃຫມ່, ທັນສະໄຫມ, ໄດ້ຮັບການລົງທຶນຫລາຍ, ມີຫາດຊາຍທະເລຍາວຢຽດ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ມີຈຸດພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງຊາດ.
ຕາມບັນຊີລາຍຊື່ຄັດເລືອກຈາກບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ CnTraveler ແລ້ວ, ອັນດັບຫນຶ່ງ ແມ່ນ Amanoi ຢູ່ ອ່າວ ຫວີງຮີ ແຂວງ ນິງທ້ວນ. ຕໍ່ມາແມ່ນ Azerai ນະຄອນ ເກີນເທີ. ສ່ວນໂຮງແຮມ Capella ຢູ່ໃຈກາງ ຮ່າໂນ້ຍ ຢືນອັນດັບ 3. InterContinental Sun Peninsula Resort ຢືນອັນດັບ 4 ແລະ ທີ 5 ແມ່ນ ໂຮງແຮມ Zannier Hotels ຢູ່ ຟູອຽນ, ທີ 6 ແມ່ນ Regent Phu Quoc ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນ The Anam ໝູຍແນ່ ນະຄອນ ຟານທຽດ ແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ.