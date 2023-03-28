Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ວາລະສານທ່ອງທ່ຽວ ອາເມລິກາ ເລືອກເຟັ້ນ 7 ໂຮງແຮມ “ດີສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ”

ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ວາລະສານທ່ອງທ່ຽວ ອາເມລິກາ CnTraveler ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມີໂຮງແຮມ ຫວຽດນາມຫລາຍແຫ່ງໄດ້ຄັດເລືອກເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ແຖວຫນ້າໂລກຂອງວາລະສານນີ້.
  Resort Amanoi ຕັ້ງຢູ່ແຄມ ອ່າວ ຫວີງຮີ ຊື່ງແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາອ່າວສວຍງາມທີ່ສຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພາບ:tapchicongthuong.vn  

ບາງມາດຖານເດັ່ນສຸດເພື່ອເລືອກເຟັ້ນນັ້ນແມ່ນ:  ໂຮງແຮມໃຫມ່, ທັນສະໄຫມ, ໄດ້ຮັບການລົງທຶນຫລາຍ, ມີຫາດຊາຍທະເລຍາວຢຽດ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ມີຈຸດພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງຊາດ.

ຕາມບັນຊີລາຍຊື່ຄັດເລືອກຈາກບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ CnTraveler ແລ້ວ, ອັນດັບຫນຶ່ງ ແມ່ນ Amanoi ຢູ່ ອ່າວ ຫວີງຮີ ແຂວງ ນິງທ້ວນ. ຕໍ່ມາແມ່ນ Azerai ນະຄອນ ເກີນເທີ. ສ່ວນໂຮງແຮມ Capella ຢູ່ໃຈກາງ ຮ່າໂນ້ຍ ຢືນອັນດັບ 3. InterContinental Sun Peninsula Resort  ຢືນອັນດັບ 4 ແລະ ທີ 5 ແມ່ນ ໂຮງແຮມ Zannier Hotels ຢູ່ ຟູອຽນ, ທີ 6 ແມ່ນ Regent Phu Quoc ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນ The Anam ໝູຍແນ່ ນະຄອນ ຟານທຽດ ແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບສາກົນ 2023

ຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບສາກົນ 2023

ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບສາກົນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ເພື່ອນມິດສາກົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top