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ຂ່າວສານ

ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 25 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ໃນຕອນເຊົ້າ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຊັກຖາມບັນດາໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລແທ່ງລອງ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລແທ່ງລອງ ຕອບຄຳຊັກຖາມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ, ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃນຂອບເຂດວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 25, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ. ເຂົ້າຮ່ວມວາລະຊັກຖາມຢູ່ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຫຼັກຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດມີທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ.

ໃນຕອນເຊົ້າ,ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຊັກຖາມບັນດາໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລແທ່ງລອງ, ຄື: ມາດຕະການແກ້ໄຂການຍົກສູງຄຸນນະພາບລະບົບກົດໝາຍ; ສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານການປະມູນຊັບສົມບັດ ແລະ ວຽກງານການປະເມີນດ້ານຕຸລາການ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະຊັກຖາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາບັນຫາຈຳເປັນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເຊິ່ງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມີຄວາມສົນໃຈ.

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຊັກຖາມທ່ານ ເລມິນຮວານ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກ່ຽວກັບ: ມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ; ການເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງສິນໃນນ້ຳ, ມາດຕະການແກ້ໄຂບັດເຫຼືອງຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ ສຳລັບສິນໃນນ້ຳ; ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສົ່ງອອກເຂົ້າສານໃນໄລຍະປະຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມກຳນົດເວລາພັກເຊົາຂຶ້ນເປັນ 45 ວັນສຳລັບພົນລະເມືອງຂອງ 13 ປະເທດ

ເພີ່ມກຳນົດເວລາພັກເຊົາຂຶ້ນເປັນ 45 ວັນສຳລັບພົນລະເມືອງຂອງ 13 ປະເທດ

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າ, ອອກເມືອງຂອງພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກົດໝາຍເຂົ້າ, ອອກເມືອງ, ຜ່ານແດນ, ພັກເຊົາຂອງຊາວຕ່າງປະເທດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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