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ຂ່າວສານ

ວາງແຜນກຳ​ນົດ​ສັງ​ລວມ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຊະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາ​ມາ​ດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ທີ່​ ​ຕ່າງຫາກ, ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ, ທ່າ​ໄດ້​ປ່ຽບ​ໃນ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຢ່າງ​ສຸດ​ຂີດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາງ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການວາງແຜນກຳນົດສັງລວມແຫ່ງຊາດ ອາຍຸການ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ, ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດການວາງແຜນກຳນົດລະດັບຊາດເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາຄືນສະພາບການຕົວຈິງ, ສັງລວມ, ຜ່ານນັ້ນສະເໜີ ກຳນົດທິດການຈັດສັນ, ສັບຊ້ອນຄືນໃໝ່ຂົງເຂດພັດທະນາຂອງປະເທດ, ເປີດຂົງເຂດພັດທະນາໃໝ່, ກາລະໂອກາດພັດທະນາໃໝ່, ກຳລັງໜູນພັດທະນາໃໝ່ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2045 ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ການວາງແຜນກຳນົດຕ້ອງມີຈິດຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີວິໄສທັດຍຸດທະສາດ, ກຳລັງໜູນເລີ່ມຈາກການປ່ຽນແປງໃໝ່. ຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່ນີ້ໄດ້ສ້າງແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ກຳລັງໜູນ. ວິໄສທັດຍຸດທະສາດແມ່ນເຮັດແນວໃດ ການວາງແຜນກຳນົດຕ້ອງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ່າງຫາກ, ກາລະໂອກາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປ່ຽບໃນການແກ້ງແຍ້ງ, ເພື່ອຈາກນັ້ນ ເຮົາມີວິທີການແກ້ໄຂ, ຕິດແທດຕົວຈິງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງພາຍໃນ. ເພາະວ່າກຳລັງ ພາຍໃນ ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສ່ວນກຳລັງແຮງພາຍນອກແມ່ນບຸກທະລຸ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງປຸກລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງແນວໃດເພື່ອປະຕິບັດການວາງແຜນຜັງ, ມີລັກສະນະເປັນໄປໄດ້ຂອງການວາງແຜນກຳນົດ? ນີ້ກໍ່ແມ່ນວຽກງານຍາກ, ແຕ່ຍິ່ງຍາກ, ຍິ່ງສັບສົນ ກໍ່ຍິ່ງຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ, ປຸກລະດົມພູບປັນຍາລວມໝູ່ ແລະ ຕັດສິນຕາມຈຳນວນສ່ວນຫຼາຍ. 

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈາະຈິ້ມວ່າ ການວາງແຜນກຳນົດຕ້ອງກຳນົດບັນດາຂະແໜງປາຍແຫຼມຕິດແທດກັບສະພາບການຕິວຈິງ, ເງື່ອນໄຫຂ ແລະ ສະພາບການຂອງປະເທດຊາດ. ການສ້າງແຜນກຳນົດນຕ້ອງເຊື່ອມຊືມ ແລະ ຫັນການພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງເປັນລະອຽດ, ພັດທະນາຢ່າງກົມກຽມລະຫວ່າງເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກົ໋ງເຈີ່ຍ ໂອກຸຍໂຮ່ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ງົດງາມ ໃນແຂວງ ລາຍເຈົາ

ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກົ໋ງເຈີ່ຍ ໂອກຸຍໂຮ່ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ງົດງາມ ໃນແຂວງ ລາຍເຈົາ

ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ກົ໋ງເຈີ່ຍ ໂອກຸຍໂຮ່ ຂຶ້ນກັບຕາແສງ ເຊີນບິ່ງ ເມືອງ ຕາເດື່ອງ ແຂວງ ລາຍເຈົາ. ຢູ່ແຫ່ງນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສວຍງາມຢູ່ແຂວງ ລາຍເຈົາ
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