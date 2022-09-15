ຂ່າວສານ
ວາງແຜນກຳນົດສັງລວມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເສີມຊະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ ຕ່າງຫາກ, ກາລະໂອກາດພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປ່ຽບໃນການແກ້ງແຍ້ງຂອງປະເທດຊາດຢ່າງສຸດຂີດ
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ, ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດການວາງແຜນກຳນົດລະດັບຊາດເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາຄືນສະພາບການຕົວຈິງ, ສັງລວມ, ຜ່ານນັ້ນສະເໜີ ກຳນົດທິດການຈັດສັນ, ສັບຊ້ອນຄືນໃໝ່ຂົງເຂດພັດທະນາຂອງປະເທດ, ເປີດຂົງເຂດພັດທະນາໃໝ່, ກາລະໂອກາດພັດທະນາໃໝ່, ກຳລັງໜູນພັດທະນາໃໝ່ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2045 ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ການວາງແຜນກຳນົດຕ້ອງມີຈິດຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີວິໄສທັດຍຸດທະສາດ, ກຳລັງໜູນເລີ່ມຈາກການປ່ຽນແປງໃໝ່. ຈິນຕະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່ນີ້ໄດ້ສ້າງແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ກຳລັງໜູນ. ວິໄສທັດຍຸດທະສາດແມ່ນເຮັດແນວໃດ ການວາງແຜນກຳນົດຕ້ອງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ່າງຫາກ, ກາລະໂອກາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປ່ຽບໃນການແກ້ງແຍ້ງ, ເພື່ອຈາກນັ້ນ ເຮົາມີວິທີການແກ້ໄຂ, ຕິດແທດຕົວຈິງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງພາຍໃນ. ເພາະວ່າກຳລັງ ພາຍໃນ ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສ່ວນກຳລັງແຮງພາຍນອກແມ່ນບຸກທະລຸ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງປຸກລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງແນວໃດເພື່ອປະຕິບັດການວາງແຜນຜັງ, ມີລັກສະນະເປັນໄປໄດ້ຂອງການວາງແຜນກຳນົດ? ນີ້ກໍ່ແມ່ນວຽກງານຍາກ, ແຕ່ຍິ່ງຍາກ, ຍິ່ງສັບສົນ ກໍ່ຍິ່ງຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ, ປຸກລະດົມພູບປັນຍາລວມໝູ່ ແລະ ຕັດສິນຕາມຈຳນວນສ່ວນຫຼາຍ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈາະຈິ້ມວ່າ ການວາງແຜນກຳນົດຕ້ອງກຳນົດບັນດາຂະແໜງປາຍແຫຼມຕິດແທດກັບສະພາບການຕິວຈິງ, ເງື່ອນໄຫຂ ແລະ ສະພາບການຂອງປະເທດຊາດ. ການສ້າງແຜນກຳນົດນຕ້ອງເຊື່ອມຊືມ ແລະ ຫັນການພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງເປັນລະອຽດ, ພັດທະນາຢ່າງກົມກຽມລະຫວ່າງເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ…