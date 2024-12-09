ຂ່າວສານ
ວັນເຝີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຟຼິກກາໃຕ້ ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາອາຫານການກິນ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງເພື່ອນມິດ ອາຟຼິກກາໃຕ້
ວັນທີ 7 ທັນວາ - ວັນເຝີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຟຼິກກາໃຕ້ ປີ 2024, ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ເຂດຕະຫຼາດອາຫານການກິນ Hazel Food Market ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງນະຄອນຫຼວງ Pretoria.ນີ້ແມ່ນປີທີ 2 ຢ່າງລຽນຕິດ ເຫດການນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນປະເທດປະຈຳຖິ່ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ວັນ ເຝີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຟຼິກກາໃຕ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍແຜ່ລາມສິ່ງຍອດຍິ່ງທີ່ສຸດຂອງອາຫາການກິນ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງເພື່ອນມິດປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ.
ທີ່ເຫດການ, ມີ ປະຊາຊົນ ອາຟຼິກກາໃຕ້ຫຼາຍຄົນ, ສະມາຊິກຄະນະທູຕານຸທິດບັນດາປະເທດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ ອາຟຼິກກາໃຕ້ ເຂົ້າຮ່ວມເຂດແນະນຳກ່ຽວກັບເຝີ ແລະ ອາຫານການກິນຂອງ ຫວຽດນາມ. ບັນດາແຂກເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຊອກຮູ້ ກ່ຽວກັບວິທີການຄັດເລືອກວັດຖຸດິບ, ຕົ້້ມແກ້ງ ກໍ່ຄືກະກຽມເຄື່ອງຂອງຕ່າງ.