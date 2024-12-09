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ຂ່າວສານ

ວັນ​ເຝີ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອາ​ຟຼິກ​ກາໃຕ້ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ອາ​ຟຼິກ​ກາ​ໃຕ້

ວັນ ເຝີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຟຼິກກາໃຕ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍແຜ່ລາມສິ່ງຍອດຍິ່ງທີ່ສຸດຂອງອາຫາການກິນ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງເພື່ອນມິດປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ວັນທີ 7 ທັນວາ - ວັນເຝີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຟຼິກກາໃຕ້ ປີ 2024, ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ເຂດຕະຫຼາດອາຫານການກິນ Hazel Food Market ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງນະຄອນຫຼວງ Pretoria.ນີ້ແມ່ນປີທີ 2 ຢ່າງລຽນຕິດ ເຫດການນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນປະເທດປະຈຳຖິ່ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

ວັນ ເຝີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຟຼິກກາໃຕ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍແຜ່ລາມສິ່ງຍອດຍິ່ງທີ່ສຸດຂອງອາຫາການກິນ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງເພື່ອນມິດປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ.

ທີ່ເຫດການ, ມີ ປະຊາຊົນ ອາຟຼິກກາໃຕ້ຫຼາຍຄົນ, ສະມາຊິກຄະນະທູຕານຸທິດບັນດາປະເທດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ ອາຟຼິກກາໃຕ້ ເຂົ້າຮ່ວມເຂດແນະນຳກ່ຽວກັບເຝີ ແລະ ອາຫານການກິນຂອງ ຫວຽດນາມ. ບັນດາແຂກເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຊອກຮູ້ ກ່ຽວກັບວິທີການຄັດເລືອກວັດຖຸດິບ, ຕົ້້ມແກ້ງ ກໍ່ຄືກະກຽມເຄື່ອງຂອງຕ່າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດລົດໂອໂຕໄຟຟ້າ ຢູ່ ແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ

ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດລົດໂອໂຕໄຟຟ້າ ຢູ່ ແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ

ວັນທີ 8 ທັນວາ, ຢູ່ເຂດ ເສດຖະກິດ ຫວູງອາງ (ເທດສະບານ ກີ່ແອງ, ແຂວງ ຮ່າຕິງ), ກຸ່ມບໍລິສັດ Vingroup ຈັດຕັ້ງພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດລົດໂອໂຕໄຟຟ້າ VinFast ດ້ວຍກຳລັງການຜະລິດອອກແບບໄລຍະ 1ແມ່ນ 300.000 ຄັນ/ປີ, ອາດສາມາດຍົກຂຶ້ນແມ່ນ 600.000 ຄັນ/ປີ.
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