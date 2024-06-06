Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ວັນ​ສາ​ກົນ​ຕ້ານ​ການ​ຂຸ​ດ​ຄົ້ນ IUU: ການ​ຫາ​ປາ IUU ເຮັດ​ໃຫ້​ເສຍ​ຫາຍປາ 11 – 26 ລ້ານ​ໂຕນ/ປີ

ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຍິ່ງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຕ້ານ IUU ຕໍ່ການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະຫາສະໝຸດ, ກໍ່ຄືການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງຫຼາຍປະເທດ.
ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN

ພາຍຫຼັງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ປະກາດວັນທີ 5/6/2017 ແມ່ນວັນສາກົນ ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນການຫາປາແບບຜິດກົດມາຍ, ບໍ່ລາຍງານ, ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ມາເປັນເວລາ 7 ປີ, ບັນດາປະເທດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື ຢູ່ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ສືບຕໍ່ນຳໜ້າໃນພາລະກິດນີ້. ຕາມບັນດານັກຄົ້ນຄ້ວາແລ້ວ, ການເຄື່ອນໄຫວຫາປາ IUU ໄດ້ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະປີຄາດວ່າຂຶ້ນເຖິງ 50 ຕື້ USD ໃນທົ່ວໂລກ. ຕາມອົງການທັນຍາຫານ ແລະ ກະເສດ ສປຊ (FAO) ແລ້ວ, ໃນຈຳນວນປາ 5 ໂຕຖືກຫາໃນໂລກ ຈະມີ 1ໂຕແມ່ນຫາປາ IUU, ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍປາປະມານ 11 – 26 ລ້ານໂຕນ/ປີ. ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຍິ່ງຂອງພາລະກິດແຫ່ງການຕ້ານ IUU ຕໍ່ການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະຫາສະໝຸດ, ກໍ່ຄືການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງຫຼາຍປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ.

ພາລະກິດແຫ່ງການຕ້ານການຫາປາແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິລັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕ້ານໄພກົດຂີ່ຂຸດຮີດແຮງງານ ຍ້ອນບັນດາການຫາປາ IUU ເຄີຍນຳໃຊ້ແຮງງານມີຄວາມສ່ຽງສູງກ່ວາໝູ່ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸງຍາກຖືກຈອບອ່ອຍຂຶ້ນກຳປັ່ນ ແລະ ຖືກຕິດຄ້າງໃນກຳປັ່ນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ໃນເງື່ອນໄຂຖືກສວຍໃຊ້, ຂາດການເບິ່ງແຍງດູແລທາງການແພດ ແລະ ຂາດທາດໂພຊະນາການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ລາວ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ລາວ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຕັດສິນໃຈເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top