ຂ່າວສານ
ວັນປະຊາກອນໂລກ: ການສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ, ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໄດ້ ແລະ ພວມໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກພັກ, ລັດ, ບັນດາຄະນະຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍາມໃດກໍເປັນເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານ, ເປັນໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ; ສ້າງປະເທດວັດທະນາຖາວອນ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ສິວິໄລ.
ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍກິດຈະກຳເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກໂລກວ່າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 10 ປະເທດທີ່ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ.