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ຂ່າວສານ

ວັນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ໂລກ: ການສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ຍິງ - ຊາຍ ເພື່​ອ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາ​ຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ວັນປະຊາກອນໂລກ ຄືວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ປີ 2023 ນີ້ ມີຫົວຂໍ້: “ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ: ຍົກສູງສຽງເວົ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງໂລກ”.
(ພາບປະກອບ:TTXVN)

ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ, ການມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໄດ້ ແລະ ພວມໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກພັກ, ລັດ, ບັນດາຄະນະຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍາມໃດກໍເປັນເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານ, ເປັນໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ; ສ້າງປະເທດວັດທະນາຖາວອນ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ສິວິໄລ.

ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍກິດຈະກຳເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກໂລກວ່າ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 10 ປະເທດທີ່ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ ​ໄຫວ້ອາໄລ ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ວັນ​ກື່

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ ​ໄຫວ້ອາໄລ ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ວັນ​ກື່

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນກື່ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດສ້າງບາດລ້ຽວສຳຄັນຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 1938 – 1941.
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