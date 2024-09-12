ຂ່າວສານ
ລ້ານດວງໃຈຊາວ ຫວຽດນາມ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນັບລ້ານຄົນລ້ວນແຕ່ມຸ່ງໄປເຖິງເຂດພາຍຸນ້ຳຖ້ວມ
ຕາມບົດລາຍງານຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຫາຍສາບສູນ 327 ຄົນ (ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 182 ຄົນ ແລະ ຫາຍສາບສູນ 145 ຄົນ) ຍ້ອນຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນ. ປັດຈຸບັນ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ພວມຕັ້ງໜ້າຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍທີ່ຫາຍສາບສູນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍ, ສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນເຂດພາຍຸນ້ຳຖ້ວມກໍ່ພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງ.
ໂດຍຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຄະນະປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ, ມີຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດ, ສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ມາສຳນັກງານຂອງຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 46 ຖະໜົນຈ່າງທີ, ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອປະກອບແຫຼ່ງກຳລັງສະໜັບສະໜູນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນເສຍຫາຍໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນ. ໄລ່ຮອດເວລາ 17 ໂມງໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ, ຄະນະຂົນຂວາຍກູ້ຊີບສູນກາງໄດ້ຮັບເງິນອຸປະຖຳປະມານ 16, 7 ລ້ານ USD.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະທູຕານຸທູດ ອາເມລິກາ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນ ອາເມລິກາ (USAID), ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະອຸປະຖຳດ້ານມະນຸດສະທຳສູກເສີນເປັນເງິນຈຳນວນ 1 ລ້ານ USD ເພື່ອໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ແກ້ໄຂຜົນເສຍຫາຍທີ່ຮ້າຍແຮງໂດຍ ພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນ. ລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ປະກາດຈະສະໜອງ ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມທີ່ມີມູນຄ່າ 3 ລ້ານ AUD, ລວມມີການໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ, ວັດຖຸອຸປະກອນກູ້ຊ່ວຍສຸກເສີນ ແລະ ບັນດາການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi.