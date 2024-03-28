ຂ່າວສານ
ລົດໄຟຟ້າ VinFast ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນງານວາງສະແດງລົດໂອໂຕສາກົນ ບາງກອກ ປີ 2024
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການເຄື່ອນໄຫວພ້ອມດ້ວຍການຄົ້ນຫາທີ່ຈັບໃຈ”, ງານວາງສະແດງລົດໂອໂຕສາກົນ ບາງກອກ (BIMS) 2024 ຖືກໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 26 ມີນາ ຢູ່ສູນວາງສະແດງ ຫໍປະຊຸມ Impact, ປະເທດ ໄທ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລົດໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ VinFast Auto ໄດ້ປະກົດມີຢູ່ງານວາງສະແດງນີ້ ດ້ວຍການເປີດໂຕຢ່າງຈັບອົກຈັບໃຈ.
ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ BIMS 2024, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ VinFast ໄດ້ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນລົດໂອໂຕໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຜະລິດຢ່າງສໍາເລັດບໍລິບຸນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພິເສດແມ່ນລົດກະບະໄຟຟ້າ VF Wild, ທີ່ເຄີຍສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງແຮງໃນງານວາງສະແດງເອເລັກໂຕນິກການໃຊ້ສອຍ (CES 2024) ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນ 2024 ຢູ່ ອາເມລິກາ. ທີ່ປຶກສາດ້ານການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ, ທ່ານ ເລຫຶວຝຸກ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
“ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ຕະຫຼາດໄທ ແມ່ນຕະຫຼາດທີ່ພັດທະນາທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຂົງເຂດລົດໂອໂຕໃນພາກພື້ນ ກໍຄື ອາຊີ. ດັ່ງນັ້ນ, ເລື່ອງ VinFast ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດນັ້ນ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍແກ່ບາດກ້າວພັດທະນາໃດໜຶ່ງຂອງ VinFast ເວົ້າລວມ ແລະ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ.”
ງານວາງສະແດງ BIMS 2024 ດຳເນີນຈົນເຖິງວັນທີ 7 ເມສາ ຈຶ່ງອັດລົງ.