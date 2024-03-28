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ຂ່າວສານ

ລົດໄຟ​ຟ້າ VinFast ສ້າງ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ໃນ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງລົດ​ໂອ​ໂຕ​ສາ​ກົນ ບາງກອກ ປີ 2024

ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ BIMS 2024, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ VinFast ໄດ້ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນລົດໂອໂຕໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຜະລິດຢ່າງສໍາເລັດບໍລິບຸນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພິເສດແມ່ນລົດກະບະໄຟຟ້າ VF Wild, ທີ່ເຄີຍສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງແຮງໃນງານວາງສະແດງເອເລັກໂຕນິກການໃຊ້ສອຍ (CES 2024) ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນ 2024 ຢູ່ ອາເມລິກາ.
VinFast ໄດ້ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນລົດໂອໂຕໄຟຟ້າໃນງານວາງສະແດງ BIMS 2024 (ພາບ: VOV)

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການເຄື່ອນໄຫວພ້ອມດ້ວຍການຄົ້ນຫາທີ່ຈັບໃຈ”, ງານວາງສະແດງລົດໂອໂຕສາກົນ ບາງກອກ (BIMS) 2024 ຖືກໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 26 ມີນາ ຢູ່ສູນວາງສະແດງ ຫໍປະຊຸມ Impact, ປະເທດ ໄທ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລົດໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ VinFast Auto ໄດ້ປະກົດມີຢູ່ງານວາງສະແດງນີ້ ດ້ວຍການເປີດໂຕຢ່າງຈັບອົກຈັບໃຈ.

ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ BIMS 2024, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ VinFast ໄດ້ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນລົດໂອໂຕໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຜະລິດຢ່າງສໍາເລັດບໍລິບຸນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພິເສດແມ່ນລົດກະບະໄຟຟ້າ VF Wild, ທີ່ເຄີຍສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງແຮງໃນງານວາງສະແດງເອເລັກໂຕນິກການໃຊ້ສອຍ (CES 2024) ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນ 2024 ຢູ່ ອາເມລິກາ. ທີ່ປຶກສາດ້ານການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ, ທ່ານ ເລຫຶວຝຸກ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:

“ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ຕະຫຼາດໄທ ແມ່ນຕະຫຼາດທີ່ພັດທະນາທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຂົງເຂດລົດໂອໂຕໃນພາກພື້ນ ກໍຄື ອາຊີ. ດັ່ງນັ້ນ, ເລື່ອງ VinFast ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດນັ້ນ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍແກ່ບາດກ້າວພັດທະນາໃດໜຶ່ງຂອງ VinFast ເວົ້າລວມ ແລະ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ.”

ງານວາງສະແດງ BIMS 2024 ດຳເນີນຈົນເຖິງວັນທີ 7 ເມສາ ຈຶ່ງອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງສືບຕໍ່ສ້າງໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານໃຫ້ສົມບູນແບບ ດ້ວຍເນື້ອໃນມີຂອບຂະໜາດຊີ້ນຳ, ນຳພາໃຫຍ່ ແຕ່ແທດຈິງ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ປະຕິບັດງ່າຍ
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