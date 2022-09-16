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ຂ່າວສານ

ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ 3 ປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍຂອງການພົບປະປະຈຳປີ 3 ຝ່າຍ
  (ທີ່ການພົບປະ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ 3 ປະເທດ)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະປະຈຳປີລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ. ທີ່ການພົບປະ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ 3 ປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍຂອງການພົບປະປະຈຳປີ 3 ຝ່າຍ, ຖືນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແທດຈິງເພື່ອປັບປຸງສາຍພົວພັນສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີພ້ອມກັນແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ; ທິດທາງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງກວ່າອີກ ຄື ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ຈັດການການຝຶກຊ້ອມຊອກຫາກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ຮ່ວມມືດ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ; ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາກຳລັງຫວັງມ້າງທຳລາຍ 3 ປະເທດ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ຄວນເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນວິໄສທັດຍຸດທະສາດ; ຮັກສາການພົບປະປະຈຳປີລະຫວ່າງ 3 ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ; ຍົກສູງຄວາມສາມາສົມທົບກັນລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດໃນການຮັບມືກັບອາດຊະຍາກຳແບບໃໝ່; ຖືເປັນສຳຄັນເລື່ອງໂຄສະນາ, ສຶກສາໃຫ້ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນກວ່າອີກ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ; ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ 2022: ປັບ​ປຸງ ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ 2022: ປັບ​ປຸງ ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເວທີປາໄສຈະສຸມໃສ່ເຮັດແຈ້ງສະພາບການສາກົນ, ຕີລາຄາຢ່າງຮອບດ້ານ, ພາວະວິໄສ ສະພາບການເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 9 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນທັງປີ 2022, ຈາກນັ້ນ ຍົກອອກມາດຕະການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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