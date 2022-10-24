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ຂ່າວສານ

ລາວ ຈັດງານບຸນທາດຫຼວງປີ 2022 ດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່

ໃນຂອບເຂດຂອງງານບຸນ ຍັງດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຄື: ງານຕະຫຼາດນັດ, ງານວາງສະແດງ ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າພົ້ນເດັ່ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
    

ຄະນະຈັດຕັ້ງງານບຸນ ທາດຫຼວງ ປີ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ງານບຸນປີນີ້ຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04 – 08 ພະຈິກ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງກວ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກ່ອນໆ. ພາຍຫຼັງ 2 ປີຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ປີນີ້, ງານບຸນ ທາດຫຼວງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍພິທີກຳດ້ານສາສະໜາຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ຢ່າງສົມບູນ.

ໃນຂອບເຂດຂອງງານບຸນ ຍັງດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຄື: ງານຕະຫຼາດນັດ, ງານວາງສະແດງ ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າພົ້ນເດັ່ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ກໍຄືບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແຕ່ລະເຂດພາກ. ງານບຸນ ທາດຫຼວງ - ງານບຸນວັດທະນະທຳສາສະໜາໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ລາວ ດຳເນີນໃນຊຸມມື້ໃກ້ຈະຮອດເດືອນ 12 ຄ.ສ, ແກ່ຍາວເປັນອາທິດໜຶ່ງ ແລະ ສິ້ນສຸດໃນວັນເພງຂອງເດືອນ. ທາດຫຼວງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນເມື່ອປີ 307 ກ່ອນ ພ.ສ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຮຽກ​ໂຮມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ມຽນ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ທີ 27 ຕຸ​ລາ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຮຽກ​ໂຮມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ມຽນ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ທີ 27 ຕຸ​ລາ

ວັນທີ 23 ຕຸລາ, ສື່ມວນຊົນໄທ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ປະເທດ ປະທານອາຊຽນ 2022 ກຳປູເຈຍ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຈະຈັດກອງປະຊຸມພິເສດ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ ປີ 2022 ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາມຽນມາ.
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