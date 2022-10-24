ຂ່າວສານ
ລາວ ຈັດງານບຸນທາດຫຼວງປີ 2022 ດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່
ຄະນະຈັດຕັ້ງງານບຸນ ທາດຫຼວງ ປີ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ງານບຸນປີນີ້ຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04 – 08 ພະຈິກ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງກວ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກ່ອນໆ. ພາຍຫຼັງ 2 ປີຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ປີນີ້, ງານບຸນ ທາດຫຼວງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍພິທີກຳດ້ານສາສະໜາຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ຢ່າງສົມບູນ.
ໃນຂອບເຂດຂອງງານບຸນ ຍັງດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຄື: ງານຕະຫຼາດນັດ, ງານວາງສະແດງ ແນະນຳຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າພົ້ນເດັ່ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ກໍຄືບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແຕ່ລະເຂດພາກ. ງານບຸນ ທາດຫຼວງ - ງານບຸນວັດທະນະທຳສາສະໜາໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ລາວ ດຳເນີນໃນຊຸມມື້ໃກ້ຈະຮອດເດືອນ 12 ຄ.ສ, ແກ່ຍາວເປັນອາທິດໜຶ່ງ ແລະ ສິ້ນສຸດໃນວັນເພງຂອງເດືອນ. ທາດຫຼວງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນເມື່ອປີ 307 ກ່ອນ ພ.ສ.