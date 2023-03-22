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ຂ່າວສານ

ລາວ - ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຄວາມໝັ້ນຄົງລຽບຕາມເສັ້ນຊາຍແດນ

ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງບັນດາແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ ພາຍໃຕ້ຫຼາຍຮູບແບບ, ຄື: ສົມທົບກັນ, ແລກປ່ຽນວິຊາສະເພາະ; ພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດຊາຍແດນ ຂອງສອງປະເທດ…
ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ

ວັນທີ 20 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ລາວ, ທ່ານ Somdet Khlorham Sogueng, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ. ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງບັນດາແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ ພາຍໃຕ້ຫຼາຍຮູບແບບ, ຄື: ສົມທົບກັນ, ແລກປ່ຽນວິຊາສະເພາະ; ພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດຊາຍແດນ ຂອງສອງປະເທດ… ພິເສດ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາແຜນການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຮອບດ້ານ 2023, ໃນນັ້ນ ຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ - ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ລຽບຕາມເສັ່ນຊາຍແດນ; ການຮ່ວມມືກວດກາ, ຄວບຄຸມອາຊະຍາກຳຢາເສບຕິດ; ຮ່ວມມືຕ້ານການຄ້າມະນຸດ; ຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອິນເຕີເນັດ… ເໝາະສົມກັບແນວທາງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງທັງລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ Prak Sokhonn ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 20 ຂອງຄະນະກຳມະການປະສົມ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ...
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