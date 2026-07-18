ຂ່າວສານ
ລາວກາຍ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງສະພາບແວດລ້ອມລົງທຶນທີ່ຈະແຈ້ງ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ປອດໄພ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນ
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ໂຮ່ກວັກຢຸງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ສະເໜີວ່າ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຄົ້ນຄວ້າ, ລົງທຶນເຂົ້າ 5 ຂົງເຂດປາຍແຫຼມ ເຊິ່ງທ້ອງຖິ່ນມີທ່າໄດ້ປຽບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຄື: ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງການບໍລິການ logistics ແລະ ເສດຖະກິດດ່ານຊາຍແດນ; ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງເລິກ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ; ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວລະດັບສາກົນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ; ພັດທະນາກະສິກຳຊີວະພາບທີ່ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ; ພັດທະນາຕົວເມືອງ, ການບໍລິການພັກເຊົ່າທີ່ທັນສະໄໝ, ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່ຢ່າງມີສີສັນ.
ສ່ວນທ່ານ ເຢືອງກວັກຮຸຍ ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ລາວກາຍ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ:
“ດ້ວຍທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ “ຜົນສຳເລັດຂອງວິສາຫະກິດ ແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງທ້ອງຖິ່ນ” ແລະ ທິດນຳ “ວິສາຫະກິດຈະເລີນເຕີບໂຕ - ລາວກາຍ ພັດທະນາ”, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາສ້າງສະພາບແວດລ້ອມລົງທຶນທີ່ຈະແຈ້ງ, ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ, ສະດວກ, ເພື່ອໃຫ້ນັກລົງທຶນແຕ່ລະຄົນ ເມື່ອມາ ລາວກາຍ ລ້ວນແຕ່ຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງການຮ່ວມເດີນທາງດ້ວຍການກະທຳ, ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາດ້ວຍໝາກຜົນ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ດ້ວຍບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງມາແຕ່ດົນນານ”.