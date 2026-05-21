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ຂ່າວສານ

ລາຍ​ການ​ສິ​ລະ​ປະ “ຊື່​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຮຸ່ງແຈ້ງ​ຕະຫຼອດ​ການ”: ວິ​ວັດ​ການ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ ແລະ ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​​ວັນ​ເກີດ​ຂອງ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຄົບ​ຮອບ 136 ປີ (19 ພຶດ​ສະ​ພາ 1890 – 19 ພຶດ​ສະ​ພາ 2026), ຕອນ​ຄໍ່​າ​ວັນ​ທີ 19 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ສູນ​ສິ​ລະ​ປະ​ ເອົາ​ເກີ (ຮ່າ​ໂນ້ຍ) ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ທາງ​ການ​ເມືອງພາຍ​ໃຕ້​ຫົວ​ຂໍ້ “ຊື່​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຮຸ່ງແຈ້ງ​ຕະຫຼອດ​ການ”.
  ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລາຍ​ການ  

ລາຍ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ປະ​ກອບ​ມີ 3 ພາກ: “ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໄປ​ຊອກ​ຫາ​ເສັ້ນ​ທາງ​ກູ້​ຊາດ”, ໂດຍວາດ​ພາບ​ຄືນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ເລີ່ມ​ຈາກ​ໝູ່​ບ້ານ​ແຊນ - ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ​ຂອງ​ເພິ່ນ, ຄວາມຮັກ​ລະ​ຫວ່າງ​ແມ່ ແລະ ລູກ​ ແລະ ຈຸດ​ເວ​ລາ​ອຳ​ລາ; “​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ພາ​ທາງ” ສຸ​ມ​ໃສ່​ການ​ເຊີດ​ຊູ​ແນວ​ຄິດ, ຄຸນ​ສົມ​ບັດ, ແບບ​ແຜນ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ແລະ ເສັ້ນ​ທາງ​ປະ​ຕິ​ວັດ ແລະ “ຫວຽດ​ນາມ ຈົດ​ຈຳ​ຄຳ​ສັ່ງ​ສອນ​ຂອງ​ເພິ່ນ” ຢັ້ງ​ຢືນ​ຜົນ​ງານ ແລະ ຄວາມ​ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕາມ​ເສັ້ນ​ທາງ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໄດ້​ເລືອກ​ເຟັ້ນ, ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຈິດ​ໃຈ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ. ເມື່ອ​ຮັບ​ຊົມ​ລາຍ​ການ, ບັນ​ດາ​ນ້ອງ​ນັກ​ຮຽນ, ແບ່ງ​ປັນ​ວ່າ:

“ນ້ອງ​ຊື່​ວ່າ​ລິງ, ນ້ອງ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ. ມື້​ນີ້ ໄດ້​ຮັບ​ຊົມ​ລາຍ​ການ​ສິ​ລະ​ປະ ຊື່​ຂອງ​ເພິ່ນ​​ຮຸ່ງແຈ້ງ​ຕະຫຼອດ​ການ ນ້ອງ​ຮູ້​ສຶກ​ຕື້​ນ​ຕັ້ນ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ”.

“ນ້ອງ​ຊື່​ວ່າ ຫງວຽນ​ທູກ​ແອັງ, ນັກ​ຮຽນ​​ຊັ້ນມໍ 1 ໂຮງ​ຮຽນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ຕອນ​ຕົ້ນ ເຟືອງ​ລຽດ. ນ້ອງ​ຮູ້​ສຶກ​ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ ເພາະ​ວ່າ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃນ​ລາຍ​ການ​ນີ້. ນ້ອງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ລຸງ​ໂຮ່”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍຢືນຢັນຄືນໃໝ່ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນຮ່ວມມື ເຊິ່ງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບ
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