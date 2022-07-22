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ຂ່າວສານ

ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ຂອງລາວທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ຢູ່ ດ່າ​ນັ້ງ

ໃນຂອບເຂດລາຍການ “ສັບປະດາວັດທະນະທຳ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ”, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ຄະນະສິລະປະແຫ່ງຊາດ ລາວ ມີລາຍການສະແດງສິລະປະຢູ່ໂຮງລະຄອນ ຈືງເວືອງ - ນະຄອນດ່ານັ້ງ.
  ລາຍການສະແດງສິລະປະຂອງຄະນະສິລະປະແຫ່ງຊາດ ລາວ (ພາບ: TTXVN)  

 ລາຍການສະແດງສິລະປະຂອງຄະນະສິລະປະແຫ່ງຊາດ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກນອນໃນບັນດາເຫດການສັບປະດາວັດທະນະທຳ ລາວ - ຫວຽດນາມ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ. ລາຍການໂດຍບັນດາສິລະປິນໜຸ່ມທີ່ດີເດັ່ນ ແລະ ມີຊື່ສຽງຂອງລາວ ສະແດງ, ລວມມີລາຍການຟ້ອນ, ຮ້ອງເພງ ແລະ ກາຍຍະສິນ ໂດຍການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳອັນດີງາມ, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນປະເທດລາວທີ່ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງພາລະກິດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ບັນດາບົດເພງ, ວາດຟ້ອນ ລ້ວນແຕ່ສັນລະເສີນມູນເຊື້ອມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນຂອງທັງສອງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ລາຍການແນະນຳພາບພົດກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ - ຊາວລາວເຖິງເພື່ອນມິດທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈໍານວນຄົນເຈັບທີ່ປິ່ນປົວຫາຍດີໃນມື້ດຽວກັນແມ່ນ ຫຼາຍກ່ວາ 4.530 ກໍລະນີ

ຈໍານວນຄົນເຈັບທີ່ປິ່ນປົວຫາຍດີໃນມື້ດຽວກັນແມ່ນ ຫຼາຍກ່ວາ 4.530 ກໍລະນີ

ໄລ່ຮອດຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ປະລີມານວັກຊີນທີ່ໄດ້ສັກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແມ່ນ 241.480.787 ໂດສ.
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