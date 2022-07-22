ຂ່າວສານ
ລາຍການສະແດງສິລະປະຂອງລາວທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຢູ່ ດ່ານັ້ງ
ລາຍການສະແດງສິລະປະຂອງຄະນະສິລະປະແຫ່ງຊາດ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກນອນໃນບັນດາເຫດການສັບປະດາວັດທະນະທຳ ລາວ - ຫວຽດນາມ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ. ລາຍການໂດຍບັນດາສິລະປິນໜຸ່ມທີ່ດີເດັ່ນ ແລະ ມີຊື່ສຽງຂອງລາວ ສະແດງ, ລວມມີລາຍການຟ້ອນ, ຮ້ອງເພງ ແລະ ກາຍຍະສິນ ໂດຍການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳອັນດີງາມ, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນປະເທດລາວທີ່ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງພາລະກິດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ບັນດາບົດເພງ, ວາດຟ້ອນ ລ້ວນແຕ່ສັນລະເສີນມູນເຊື້ອມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນຂອງທັງສອງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ລາຍການແນະນຳພາບພົດກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ - ຊາວລາວເຖິງເພື່ອນມິດທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະສາກົນ.