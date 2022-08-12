ຂ່າວສານ
ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນ - ສະແດງສິລະປະ ລະນຶກວັນວິນາດສະກຳທາດພິດສີສົ້ມດີໂອຊິນຄົບຮອບ 61 ປີ
ເພື່ອລະນຶກວັນວິນາດສະກຳທາດພິດສີສົ້ມຄົບຮອບ 61 ປີ ຢູ່ ຫວຽດນາມ (10 ສິງຫາ 1961 – 10 ສິງຫາ 2022) ແລະ ວັນເພື່ອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ (ວັນທີ 10 ສິງຫາ) ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນລາຍການພົບປະສັງສັນ - ສະແດງສິລະປະ.
ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນຣິງ, ປະທານສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)
ໃນລາຍການນີ້ ມີບັນດາລາຍການສິລະປະປະສົມປະສານກັບການສາຍຮູບເງົາສາລະຄະດີ, ການພົບປະໂອ້ລົມກັບບຸກຄົນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກທາດພິດເຄມີ, ການເບິ່ງແຍງດູແລ, ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນຣິງ, ປະທານສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ຫວຽດນາມ, ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງຂະບວນການ “ກະທຳເພື່ອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ”; ເອົາໃຈໃສ່, ຊ່ວຍເຫຼືອທັງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມມີການດຳລົງຊີວິດເປັນປົກກະຕິເທື່ອລະກ້າວ, ບືນຕົວຂຶ້ນເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບວົງຄະນະຍາດ. ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນຣິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ອາເມລິກາ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫວຽດນາມ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກທາດພິດເຄມີ, ບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດຈາກທາດພິດສີສົ້ມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)