ຂ່າວສານ
ລາຍການພົບປະກັບເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງດ້ານສາສະໜາດີເດັ່ນເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍທາງພາກເໜືອ
ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ທາຍງວຽນ, ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະກັບເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ປະທານບ້ານ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງດ້ານສາສະໜາດີເດັ່ນເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ປີ 2026. ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນຈ້ອງເງັ້ຍ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳ.
ລາຍການໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ 100 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ 18 ແຂວງ, ນະຄອນທາງພາກເໜືອ, ແນໃສ່ລະດົມກຳລັງໃຈ, ຍ້ອງຍໍບັນດາຜູ້ທີ່ມີການອຸທິດສ່ວນຫຼາຍຢ່າງໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງທັນການ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ, ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນຈ້ອງເງັ້ຍ ຢືນຢັນວ່າ ຖັນແຖວເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າ, ປະທານບ້ານ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງດ້ານສາສະໜາ ໄດ້ສວມບົດບາດສຳຄັນ, ແມ່ນ “ແກ່ນສານສາມັກຄີ”, ປັບປຸງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ.
“ການຮ່ວມເດີນທາງຂອງບັນດາສະຫາຍແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນປັບປຸງພື້ນຖານສັງຄົມ, ສ້າງກຳລັງບົ່ມຊ້ອນດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ທ່າຮົບປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນຢ່າງໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ, ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາແຕ່ໄວ, ແຕ່ໄກ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ດ້ວຍອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງຕົນ, ບັນດາສະຫາຍຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນແກ່ນສານ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສ້າງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ”.