Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ EU ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂັ້ນ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ

ທີ່ການປຶກສາຫາລື, ທ່ານ Leonid Slutsky ປະທານກຳມາທິການ ການຕ່າງປະເທດ Duma ແຫ່ງຊາດລັດເຊຍ ຢັ້ງຢືນວ່າການພົບປະຄັ້ງນີ້ມີຄວາມໝາຍແກ້ໄຂບັນຫາໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບການພົບປະກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຖະສະພາ ເອີລົບ ແລະ ການໂອ້ລົມຟື້ນຟູການເຈລະຈາທີ່ຖືກຂາດວັກຂາດຕອນແຕ່ປີ 2014.
ພາບປະກອບ: Reuters

ວັນທີ 1 ຕຸລາ, ກຳມາທິການ ການຕ່າງປະເທດ Duma ແຫ່ງຊາດ (ສະພາຕ່ຳ) ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ລັດເຊຍ ແລະ ລັດຖະສະພາ ເອີລົບ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະທະກັນ ຢູ່ຢູແກຼນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຟື້ນຟູການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດ ເອີລົບ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກ ກຳມາທິການ ການຕ່າງປະເທດ Duma ແຫ່ງຊາດ ລັດເຊຍ ກໍ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແບບທາງໄກກັບບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາເອີລົບ. ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາທີ່ມາຈາກ ໂອຕາລິດ, ເຢຍລະມັນ, ບຸນກາຣີ ແລະ ລຸກຊຳບວກ ໂດຍທ່ານ Fernand Kartheiser ນຳໜ້າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລື. ທີ່ການປຶກສາຫາລື, ທ່ານ Leonid Slutsky ປະທານກຳມາທິການ ການຕ່າງປະເທດ Duma ແຫ່ງຊາດລັດເຊຍ ຢັ້ງຢືນວ່າການພົບປະຄັ້ງນີ້ມີຄວາມໝາຍແກ້ໄຂບັນຫາໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບການພົບປະກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຖະສະພາ ເອີລົບ ແລະ ການໂອ້ລົມຟື້ນຟູການເຈລະຈາທີ່ຖືກຂາດວັກຂາດຕອນແຕ່ປີ 2014.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກູບາ Esteban lazo Hernandez ພົບປະກັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກູບາ Esteban lazo Hernandez ພົບປະກັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ

ໃນການພົບປະ, ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກູບາ Esteban lazo Hernandez ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບັນດາປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ມາຈາກວິວັດການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top