ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການຍົກລະດັບການພົວພັນໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່
ການຢ້ຽມຢາມລັດເຊຍ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ ຈະແມ່ນເຫດການຈຸດສຸມໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນປີນີ້. ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ອອກໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ ມາຢ້ຽມຢາມລັດເຊຍ ໃນລະດູບານໃໝ່ປີນີ້. ສອງຝ່າຍຈະເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຍົກສູງການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.
ລະອຽດແມ່ນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ມົດສະກູ ຄາດວ່າຈະພ້ອມກັບ ປັກກິ່ງ ປົກປ້ອງສິດອຳນາດຂອງ ສປຊ, ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20), ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານໃນກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (BRICS) ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຮ່ວມມືຊາງໄຮ (SCO), ປັບປຸງບົດບາດຂອງ ເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC).
ພ້ອມທັງສອງຝ່າຍຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຄື: EAS (ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊີຕາເວັນອອກ), ARF (ເວທີປາໄສ ອາຊຽນ), ADMM+ (ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນເປີດກວ້າງ), ສະໜັບສະໜູນບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ຄືແມ່ນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງປະກອບໃນພາກພື້ນ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກ.