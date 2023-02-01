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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຈີນ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ໃຫ້ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃໝ່

ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ອອກໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ ມາຢ້ຽມຢາມລັດເຊຍ ໃນລະດູບານໃໝ່ປີນີ້.
  ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ການຢ້ຽມຢາມລັດເຊຍ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ ຈະແມ່ນເຫດການຈຸດສຸມໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນປີນີ້. ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ອອກໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສິຈິ້ນຜິງ ມາຢ້ຽມຢາມລັດເຊຍ ໃນລະດູບານໃໝ່ປີນີ້. ສອງຝ່າຍຈະເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຍົກສູງການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

ລະອຽດແມ່ນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ມົດສະກູ ຄາດວ່າຈະພ້ອມກັບ ປັກກິ່ງ ປົກປ້ອງສິດອຳນາດຂອງ ສປຊ, ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20), ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານໃນກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (BRICS) ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຮ່ວມມືຊາງໄຮ (SCO), ປັບປຸງບົດບາດຂອງ ເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC).

ພ້ອມທັງສອງຝ່າຍຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຄື: EAS (ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊີຕາເວັນອອກ), ARF (ເວທີປາໄສ ອາຊຽນ), ADMM+ (ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນເປີດກວ້າງ), ສະໜັບສະໜູນບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ຄືແມ່ນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງປະກອບໃນພາກພື້ນ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີວຽກງານສື່ຂ່າວ, ເຊື່ອມຕໍ່ຕະຫຼາດເພື່ອຍູ້ແຮງການສົ່ງອອກແບບຍືນຍົງ

ເພີ່ມທະວີວຽກງານສື່ຂ່າວ, ເຊື່ອມຕໍ່ຕະຫຼາດເພື່ອຍູ້ແຮງການສົ່ງອອກແບບຍືນຍົງ

ປີ 2022 ຜ່ານມາ, ວົງເງິນສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸປະມານ 732 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 10% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2021
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