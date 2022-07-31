ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ຮ່ວມມືຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານທົ່ວໂລກ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສອງປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັນແບ່ງປັນໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ SCO ເຕົ້າໂຮມບັນດາປະເທດ ໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດຜະລິດ ກໍ່ຄືການບໍລິໂພກສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີແລະ ຄູ່ ຕຳແໜ່ງລັດເຊຍ Sergey Lavrov ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ສອງປະເທດຈະພ້ອມກັນແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານທົ່ວໂລກ. ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ແລ້ວ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Tashkent, ປະເທດ ອຸດເບກິດສະຖານ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອົງການຮ່ວມມື ຊຽງໄຮ (SCO).
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສອງປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັນແບ່ງປັນໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ SCO ເຕົ້າໂຮມບັນດາປະເທດ ໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດຜະລິດ ກໍ່ຄືການບໍລິໂພກສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ພ້ອມກັນສວມບົດບາດສ້າງມາດຕະການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານທົ່ວໂລກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)