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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຈີນ ຮ່ວມ​ມື​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາ​ມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ພະ​ລັງ​ງານ​ທົ່ວ​ໂລກ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສອງປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັນແບ່ງປັນໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ SCO ເຕົ້າໂຮມບັນດາປະເທດ ໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດຜະລິດ ກໍ່ຄືການບໍລິໂພກສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສອງປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັນແບ່ງປັນໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ SCO ເຕົ້າໂຮມບັນດາປະເທດ ໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດຜະລິດ ກໍ່ຄືການບໍລິໂພກສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ. 

   

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີແລະ ຄູ່ ຕຳແໜ່ງລັດເຊຍ Sergey Lavrov

(ພາບ: THX/TTXVN)

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີແລະ ຄູ່ ຕຳແໜ່ງລັດເຊຍ Sergey Lavrov  ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ສອງປະເທດຈະພ້ອມກັນແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານທົ່ວໂລກ. ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ແລ້ວ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນກອງປະຊຸມຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Tashkent, ປະເທດ ອຸດເບກິດສະຖານ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອົງການຮ່ວມມື ຊຽງໄຮ (SCO).

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສອງປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັນແບ່ງປັນໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ SCO ເຕົ້າໂຮມບັນດາປະເທດ ໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດຜະລິດ ກໍ່ຄືການບໍລິໂພກສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ພ້ອມກັນສວມບົດບາດສ້າງມາດຕະການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່ ຢູ​ແກຼນ

ບັນ​ດາ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລັດ​ເຊຍ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່ ຢູ​ແກຼນ

ໃນການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບດັ່ງກ່າວ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ Sergey Lavrov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງທັບລັດເຊຍ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍສາກົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ດຳເນີນບັ້ນການທະຫານພິເສດຢູ່ຢູແກຼນ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງລັດເຊຍ ຈະບັນລຸໄດ້.
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