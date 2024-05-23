Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ເລີ່ມ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ນິ​ວ​ເຄຼຍຍຸ​ດ​ທະ​ວິ​ທີ

ຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ບັນດາກຳລັງຂອງປະເທດນີ້ ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນໄລຍະທີ 1 ຂອງການຊ້ອມຮົບນຳໃຊ້ອາວຸດນິວເຄຼຍຍຸດທະວິທີ, ຫຼື ຍັງໄດ້ເອີ້ນວ່າ ອາວຸດນິວເຄຼຍ ໄຮ້ຍຸດທະສາດ.
ລັດເຊຍ ເລີ່ມດຳເນີນການຊ້ອມຮົບນິວເຄຼຍຍຸດທະວິທີ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນທາງທິດໃຕ້ ໃນວັນທີ 21/5/2024 (ພາບ: BQP Nga/Reuters)

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສຳນັກຂ່າວສານ TASS ໄດ້ຄັດສະເໜີແຈ້ງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຊ້ອມຮົບໄດ້ດຳເນີນຢູ່ເຂດທະຫານ ທາງທິດໃຕ້. ລະອຽດ, ກຳລັງລູກສອນໄຟ ຈະຝຶກຊ້ອມການກະກຽມນຳໃຊ້ລະບົບລູກສອນໄຟຍຸດທະສາດ Iskander, ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງປ້ອງກັນອາກາດຈະຝຶກຊ້ອມການປະກອບອາວຸດປ້ອງກັນອາກາດ, ລວມທັງລູກສອນໄຟເໜືອສຽງ Kinzhal, ກ່ອນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຍັງເຂດລາດຕະເວນໃນການຊ້ອມຮົບ.

ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການຊ້ອມຮົບ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດກຽມພ້ອມຮັບມື ເພື່ອປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ ລັດເຊຍ ໃນທຸກກໍລະນີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຢ່າງໃກ້ຊິດ

ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຢ່າງໃກ້ຊິດ

ທາງດ້ານກະຊວງ, ແຕ່ລະເດືອນຈະມີແຜນການໄປກວດກາຕົວຈິງຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນເຂດແຄ້ມທະເລ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top