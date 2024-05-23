ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ເລີ່ມຊ້ອມຮົບນິວເຄຼຍຍຸດທະວິທີ
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສຳນັກຂ່າວສານ TASS ໄດ້ຄັດສະເໜີແຈ້ງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຊ້ອມຮົບໄດ້ດຳເນີນຢູ່ເຂດທະຫານ ທາງທິດໃຕ້. ລະອຽດ, ກຳລັງລູກສອນໄຟ ຈະຝຶກຊ້ອມການກະກຽມນຳໃຊ້ລະບົບລູກສອນໄຟຍຸດທະສາດ Iskander, ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງປ້ອງກັນອາກາດຈະຝຶກຊ້ອມການປະກອບອາວຸດປ້ອງກັນອາກາດ, ລວມທັງລູກສອນໄຟເໜືອສຽງ Kinzhal, ກ່ອນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຍັງເຂດລາດຕະເວນໃນການຊ້ອມຮົບ.
ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການຊ້ອມຮົບ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດກຽມພ້ອມຮັບມື ເພື່ອປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ ລັດເຊຍ ໃນທຸກກໍລະນີ.