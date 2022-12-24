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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ເງິນ G7 ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ການ​ເງິນ​ໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ແກຼນ

ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: G7 ລະດົມເງິນໄດ້ 32 ຕື້ USD ເພື່ອໜູນຊ່ວຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ, ໃນນັ້ນ ຈາກສະຫະພາບເອີລົບ (EU)ແມ່ນ 18 ຕື້ ເອີໂຣ (ປະມານ 19,09 ຕື້ USD).
  ພາບປະກອບ (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ວັນທີ 22 ທັນວາ, ລັດຖະມົນຕີການເງິນຂອງກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7) ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະມານະພະຍາຍາມກ່ວາອີກ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ຢູແກຼນດ້ານການເງິນ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກອຸປະຖຳຕ່າງໆເພີ່ມການໜູນຊ່ວຍ. ຖະແຫຼງການໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢູ່ກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີການເງິນ G7. ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: G7 ລະດົມເງິນໄດ້ 32 ຕື້ USD ເພື່ອໜູນຊ່ວຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ, ໃນນັ້ນ ຈາກສະຫະພາບເອີລົບ (EU)ແມ່ນ 18 ຕື້ ເອີໂຣ (ປະມານ 19,09 ຕື້ USD).

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ Annalena Baerbock ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເຢຍລະມັນ  ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ກຸ່ມບັນດາປະເທດ G7 ຈະມານະພະຍາຍາມເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນອາກາດຂອງ ຢູແກຼນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ - ອາເມລິກາ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ

ຈີນ - ອາເມລິກາ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ Blinken ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ອາເມລິກາ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປຶກສາຫາລື ກັບຈີນ ກ່ຽວກັບບັນດາຫຼັກການກຳນົດທິດໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ
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