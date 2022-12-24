ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີການເງິນ G7 ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໜູນຊ່ວຍການເງິນໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ
ວັນທີ 22 ທັນວາ, ລັດຖະມົນຕີການເງິນຂອງກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7) ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະມານະພະຍາຍາມກ່ວາອີກ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ຢູແກຼນດ້ານການເງິນ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກອຸປະຖຳຕ່າງໆເພີ່ມການໜູນຊ່ວຍ. ຖະແຫຼງການໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢູ່ກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີການເງິນ G7. ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: G7 ລະດົມເງິນໄດ້ 32 ຕື້ USD ເພື່ອໜູນຊ່ວຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ, ໃນນັ້ນ ຈາກສະຫະພາບເອີລົບ (EU)ແມ່ນ 18 ຕື້ ເອີໂຣ (ປະມານ 19,09 ຕື້ USD).
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ Annalena Baerbock ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເຢຍລະມັນ ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ກຸ່ມບັນດາປະເທດ G7 ຈະມານະພະຍາຍາມເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນອາກາດຂອງ ຢູແກຼນ.