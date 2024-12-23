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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ບານ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ໄດ້​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ປິດ​ປ​ະ​ຕູ​ກ່ອນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ບຸນ ຄຼິດ​ສະ​ມາດ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍເບີດຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຮອດກາງເດືອນ ມີນາ ປີ 2025, ຜ່ານນັ້ນ ຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງຕ້ອງປິດປະຕູສ່ວນໜຶ່ງ ກ່ອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ພຽງແຕ່ 2 – 3 ວັນ.
ທຳນຽບຂາວ (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 21 ທັນວາ, ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden  ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍເບີດຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຮອດກາງເດືອນ ມີນາ ປີ 2025,  ຜ່ານນັ້ນ ຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງຕ້ອງປິດປະຕູສ່ວນໜຶ່ງ ກ່ອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ພຽງແຕ່ 2 – 3 ວັນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນດຽວກັນ, ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ກ່ອນກຳນົດເວລາ ພຽງແຕ່ 2 – 3 ນາທີ. ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເບີກຈ່າຍງົບປະມານສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ອົງການສະຫະລັດຮອດກາງເດືອນ ມີນາ ປີ 2025 ໄດ້ດັດປັບບາງເນື້ອໃນເມື່ອທຽບໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບກ່ອນ, ເມື່ອເພີ່ມບ້ວງເງິນ 100 ຕື້ USD ໃຫ້ແກ່ການຊ່ວຍປັນເທົ່າທຸກວິນາດຕະກຳ, ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພະຍຸ Milton ແລະ Helene ແລະ 10 ຕື້ USD ຊ່ວຍເຫຼືອເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ລະບຸມາດຕາຕໍ່ກຳນົດເວລາສຳລັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນິຄົມກະເສດຕື່ມອີກ 1 ປີ.               

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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Viettel ເຊັນສັນ​ຍາ​ນັບ​ລ້ານ​ USD ສະ​ໜອງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ 5G ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ

Viettel ເຊັນສັນ​ຍາ​ນັບ​ລ້ານ​ USD ສະ​ໜອງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ 5G ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ

Viettel ຈະສະໜອງສະຖານີກະຈາຍອິນເຕີເນັດ 4G ແລະ 5G ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມມື High Cloud Technologies. ນີ້ແມ່ນໂຄງການໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫຍ່ທຳອິດຂອງ Viettel ຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ.
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