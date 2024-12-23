ຂ່າວສານ
ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ຫຼີກລ້ຽງໄດ້ຄວາມສ່ຽງປິດປະຕູກ່ອນໂອກາດວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ
ວັນທີ 21 ທັນວາ, ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍເບີດຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຮອດກາງເດືອນ ມີນາ ປີ 2025, ຜ່ານນັ້ນ ຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງຕ້ອງປິດປະຕູສ່ວນໜຶ່ງ ກ່ອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ພຽງແຕ່ 2 – 3 ວັນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນດຽວກັນ, ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ກ່ອນກຳນົດເວລາ ພຽງແຕ່ 2 – 3 ນາທີ. ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເບີກຈ່າຍງົບປະມານສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ອົງການສະຫະລັດຮອດກາງເດືອນ ມີນາ ປີ 2025 ໄດ້ດັດປັບບາງເນື້ອໃນເມື່ອທຽບໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບກ່ອນ, ເມື່ອເພີ່ມບ້ວງເງິນ 100 ຕື້ USD ໃຫ້ແກ່ການຊ່ວຍປັນເທົ່າທຸກວິນາດຕະກຳ, ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພະຍຸ Milton ແລະ Helene ແລະ 10 ຕື້ USD ຊ່ວຍເຫຼືອເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ລະບຸມາດຕາຕໍ່ກຳນົດເວລາສຳລັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນິຄົມກະເສດຕື່ມອີກ 1 ປີ.