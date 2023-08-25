ຂ່າວສານ
ລັດຖະບານ ຈັດກອງປະຊຸມ ຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນສິງຫາ
ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ລັດຖະບານຈະພິຈາລະນາ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບລວມມີ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນະຄອນຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຄວາມປອດໄພການເຈລະຈອນທາງບົກ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງບົກ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້າຍອຸດສາຫະກຳການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງຈາກອຸດສາຫະກຳ. ນີ້ແມ່ນບັນດາເນື້ອໃຈສຳຄັນ, ຫຍຸ້ງຍາກ, ສັບສົນ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼາຍເປົ້າໝາຍດັ່ງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໂດຍໄວ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສຳຄັນ, ຍັງມີຫຼາຍຄຳເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງກອງປະຊຸມ.