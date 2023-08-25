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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ບານ ຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ສ​ະ​ເພາະ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນສິງຫາ 2023.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ລັດຖະບານຈະພິຈາລະນາ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບລວມມີ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນະຄອນຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຄວາມປອດໄພການເຈລະຈອນທາງບົກ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງບົກ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້າຍອຸດສາຫະກຳການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງຈາກອຸດສາຫະກຳ. ນີ້ແມ່ນບັນດາເນື້ອໃຈສຳຄັນ, ຫຍຸ້ງຍາກ, ສັບສົນ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼາຍເປົ້າໝາຍດັ່ງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໂດຍໄວ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສຳຄັນ, ຍັງມີຫຼາຍຄຳເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງກອງປະຊຸມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ. ສິງ​ກະ​ໂປ ຫຼີ​ຊຽນຫຼົງ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ. ສິງ​ກະ​ໂປ ຫຼີ​ຊຽນຫຼົງ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 27 – 29 ສິງຫາ.
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