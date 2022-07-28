ຂ່າວສານ
ລັດຖະບານຈະປະກາດໃຊ້ມະຕິຫຼາຍສະບັບເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບ ການນຳນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເດືອນກໍລະກົດ, 7 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ບາງໂຄງການລົງທຶນສາທາລະນະ ຈຸດສຸມຂອງ ນະຄອນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນທີ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນບັນລຸໄດ້ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຄື: ລະດັບໃນການເຕີບໂຕ GRDP ໃນ6 ເດືອນຕົ້ນປີຄາດຄະເນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 3,8%, ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກສິນຄ້າ 6 ເດືອນຕົ້ນປີບັນລຸເກືອບ 25 ຕື້ USD, ດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່ວາ 2 ຕື້ USD… ນະຄອນສືບຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາ, ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນບໍລິເວນ. ນະຄອນຄວນສຸມໃສ່ກວດກາຄືນ, ເພີ່ມເຕີມມາດຕະການແກ້ໄຂ, ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ລື່ນກາຍ 19 ຄາດໝາຍເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2022.
ແລະກໍ່ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລ້ວ, ທາງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຄວນສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ, ເພີ່ມທະວີການລະດົມບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງສັງຄົມເພື່ອຍູ້ແຮງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ…ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນຊຸມວັນຈະມາເຖິງ, ລັດຖະບານຈະປະກາດໃຊ້ບາງມະຕິສຳຄັນເພື່ອຊຸກຍູ້ໂຄງການຈຸດສຸມຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)