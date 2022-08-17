Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລັດເຊຍ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກການທະຫານຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຮອບດ້ານທີ່ສຸດ

ເວທີປາໄສເຕັກນິກການທະຫານ Army 2022 ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 21 ສິງຫາ.
  ທ່ານປະທານາທິບໍດີລັດເຊຍ Vladimir Putin (ພາບ: ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລັດເຊຍ)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂເວທີປາໄສເຕັກນິກ - ການທະຫານສາກົນ Army 2022 ແລະ ງານແຂ່ງຂັນກິລາການທະຫານສາກົນ Army Games – 2022, ຢູ່ຊານນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີລັດເຊຍ Vladimir Putin ຖະແຫຼງວ່າ ບັນດານາຍທະຫານສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ Donbass ພວມປະຕິບັດສຳເລັດທຸກໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນບັ້ນຮົບດ້ານການທະຫານພິເສດ.  ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ຢືນຢັນວ່າ, ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ກອງທັບ ລັດເຊຍ ພວມປະຕິບັດສຳເລັດທຸກໜ້າທີ່ເປັນຢ່າງດີ, ປົດປ່ອຍເຂດ Donbass ເທື່ອລະກ້າວ. ທ່ານກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດເຊຍ ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກການທະຫານທີ່ກວ້າງຂວາງ, ຮອບດ້ານທີ່ສຸດ.

ເວທີປາໄສເຕັກນິກການທະຫານ Army 2022 ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 21 ສິງຫາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວທີປາໄສຂັ້ນສູງປະຈຳປີກ່ຽວກັບກອບຄູ່ຮ່ວມມືສຸຂະພາບເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດຕິດແປດຈາກສັດສູ່ຄົນ

ເວທີປາໄສຂັ້ນສູງປະຈຳປີກ່ຽວກັບກອບຄູ່ຮ່ວມມືສຸຂະພາບເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດຕິດແປດຈາກສັດສູ່ຄົນ

ເວທີປາໄສຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດ ແລະ ແຜ່ລາມການຕິດແປດພະຍາດລະຫວ່າງ ມະນຸດ - ສັດ - ລະບົບຊີວະພາບ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top