ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ຄັດຄ້ານບັນດາການບຸກໂຈມຕີຢູ່ ຊີຣີ
ວັນທີ 03 ທັນວາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ ຊີຣີ, ທ່ານ Vasily Nebenzya, ຜູ້ຕາງໜ້າ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ ຖະແຫຼງວ່າ, ລັດເຊຍ ກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງການບຸກໂຈມຕີໂດຍກຳລັງທະຫານກະບົດ Hayat Tahrir al-Sham ປະຕິບັດໃນຜືນແຜ່ນດິນ ຊີຣີ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ມົດສະກູ ກ່າວປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງ ການບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ກໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ສະພາບການທີ່ພວມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດດິນແດນ ຊີຣີ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ແຈ້ງການຂອງວັງ Kremlin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການ “ປິນຂັ້ນໄດ” ຢູ່ ຊີຣີ ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຕວັກກີ Tayyip Erdogan. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຢຸດຕິການກະທຳເຂົ້າມາຮຸກຮານຕ້ານລັດ ຊີຣີ. ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Tayyip Erdogan ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຕວັກກີ ສະໜັບສະໜູນສະພາບຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ ຊີຣີ ກໍຄືບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຍາວນານ.