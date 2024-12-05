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ຂ່າວສານ

ລັດເຊຍ ຄັດຄ້ານບັນດາການບຸກໂຈມຕີຢູ່ ຊີຣີ

ມົດສະກູ ກ່າວປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງ ການບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ກໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ສະພາບການທີ່ພວມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດດິນແດນ ຊີຣີ.
ສະພາບການປະທະກັນຢູ່ ຊີຣີ (ພາບປະກອບ: IRNA/TTXVN)

 ວັນທີ 03 ທັນວາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ ຊີຣີ, ທ່ານ Vasily Nebenzya, ຜູ້ຕາງໜ້າ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ ຖະແຫຼງວ່າ, ລັດເຊຍ ກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງການບຸກໂຈມຕີໂດຍກຳລັງທະຫານກະບົດ Hayat Tahrir al-Sham ປະຕິບັດໃນຜືນແຜ່ນດິນ ຊີຣີ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ມົດສະກູ ກ່າວປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງ ການບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ກໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ສະພາບການທີ່ພວມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດດິນແດນ ຊີຣີ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ແຈ້ງການຂອງວັງ Kremlin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການ “ປິນຂັ້ນໄດ” ຢູ່ ຊີຣີ ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຕວັກກີ Tayyip Erdogan. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຢຸດຕິການກະທຳເຂົ້າມາຮຸກຮານຕ້ານລັດ ຊີຣີ. ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Tayyip Erdogan ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຕວັກກີ ສະໜັບສະໜູນສະພາບຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ ຊີຣີ ກໍຄືບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຍາວນານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ມອບ​ລາງວັນ​ນະ​ຄອນ​ແຫ່ງ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ ຫ​ວຽດ​ນາມ ປີ 2024

ມອບ​ລາງວັນ​ນະ​ຄອນ​ແຫ່ງ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ ຫ​ວຽດ​ນາມ ປີ 2024

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນ ຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VINASA) ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດ ແລະ ມອບລາງວັນນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ 2024 (Smart City 2024).
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